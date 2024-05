Musik Eminems neue Musik könnte noch im Mai erscheinen

Eminem performs - 37th Annual Rock & Roll Hall of Fame - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2024, 12:00 Uhr

Eminem hat deutlich angedeutet, dass er noch in diesem Monat seine neue Musik herausbringen wird.

Der 51-jährige Rapper teilte auf seinem Account auf Instagram ein Video eines SMS-Chats mit dem Datum vom Freitag, 31. Mai, 00:00 Uhr.

Die Nachricht des Künstlers richtet sich an „alle Kontakte“ und lautet: „…und für meinen letzten Streich!“ Die Fans des Stars haben darüber spekuliert, dass dies bedeuten könnte, dass Eminem am 31. Mai neue Musik veröffentlichen wird, wobei viele davon ausgehen, dass noch vor dem Ablauf des Monats seine neue Single veröffentlicht werden könnte. Es wird zudem angenommen, dass Eminems „Letzter Streich“-Botschaft eine weitere Anspielung darauf ist, dass das kommende Album das letzte für sein Slim Shady-Alter Ego sein könnte. Im vergangenen Monat verkündete die Rap-Ikone, dass sein kommendes Album den Titel ‚The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)‘ tragen wird und im Sommer erscheint. Der Musiker teilte die Neuigkeiten, als er am 25. April beim NFL Draft 2024 in seiner Heimatstadt Detroit in Michigan auftrat. Shady erschien dort mit dem NFL-Kommissar Roger Goodell, als sie das jährliche Spielerauswahltreffen eröffneten. Dabei kursierte ein Trailer eines Fake-Reporters, der den Tod von Eminems Alter Ego anzukündigen schien. Eminem, dessen letztes Album ‚Music to Be Murdered By‘ von 2020 war, teilte den Clip zusammen mit dem Titel des Albums und dem Veröffentlichungsfenster im Sommer 2024 auf Instagram. Im März bestätigte auch Dr. Dre, dass er an Eminems kommendem Album mitgewirkt habe.