Film Emma Roberts: Sie spielt im Thriller ‚Fourth Wall‘ mit

Bang Showbiz | 14.06.2024, 18:00 Uhr

Der Star spielt die Hauptrolle in dem neuen Thriller.

Emma Roberts spielt die Hauptrolle im Thriller ‚Fourth Wall‘.

Die 33-jährige Schauspielerin hat sich dem Cast des Stampede Ventures-Films angeschlossen, bei dem Alexis Ostrander die Regie führen wird.

Der Film ist Ostranders Regiedebüt nach einem Drehbuch von Jerry Kontogiorgis und handelt von dem ehemaligen Kinderstar (Roberts) aus einer erfolgreichen Fernsehserie aus den 1990er Jahren, der entführt wird und zusammen mit dem Rest der Besetzung in einer nachgebauten Kulisse der Show aufwacht. Während sie sich wieder an die Rolle gewöhnt, der sie während eines Großteils ihrer Karriere zu entkommen versucht hatte, muss sie Momente aus der Serie nachstellen, um zu überleben. Emma galt als natürliche Besetzung für das Projekt, da die ‚American Horror Story‘-Darstellerin seit ihrem neunten Lebensjahr als Schauspielerin tätig ist. Greg Silverman wird den Film für Stampede Ventures zusammen mit den ausführenden Produzenten Jon Berg, Gideon Yu, Chris Bosco, Mike Tadross und Grant Torre für das Unternehmen produzieren. Torre, Stampedes Vizepräsident für Film, erklärte in einer Stellungnahme gegenüber ‚Deadline‘: „Von dem Moment an, als ich Jerrys Drehbuch gelesen habe, wusste ich, dass wir einen ikonischen Film in den Händen halten, der unsere Popkultur auf eine so einzigartige, unterhaltsame Weise anspricht.”