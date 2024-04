"Julian bleibt!" „Entscheidung des Herzens“: Julian Nagelsmann bleibt Bundestrainer

Julian Nagelsmann mit Toni Kroos nach dem Sieg in Lyon. (sv/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 12:19 Uhr

Rund zwei Monate vor der Heim-EM verkündet der Deutsche Fußball-Bund "Good News!": Julian Nagelsmann bleibt auch nach der Europameisterschaft Bundestrainer. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist damit vom Tisch.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hat seinen Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) verlängert. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag (19. April) bekannt. Demnach laufe der neue Vertrag mit dem 36-Jährigen bis 2026. Somit wird er die deutsche National-Elf auch zur nächsten Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko trainieren.

Video News

"Das ist eine Entscheidung des Herzens", wird Nagelsmann in der offiziellen Mitteilung zitiert. "Es ist eine große Ehre, die Nationalmannschaft trainieren und mit den besten Spielern des Landes arbeiten zu dürfen." Im September 2023 hatte Nagelsmann den Posten von Hansi Flick (59) übernommen. Sein ursprünglicher Vertrag wäre nur bis zum Ende der Heim-EM im Sommer gelaufen.

DFB und Fans freuen sich: "Julian bleibt!"

Auf Instagram nahmen Fans die Nachricht positiv auf. Dort postete der DFB ein kurzes Video, das erst Nagelsmann in verschiedenen Situationen auf und neben dem Platz zeigt. Dann erklärt DFB-Sportdirektor Rudi Völler (64): "Ja, haben wir euch klargemacht. Julian bleibt!"

Der Clip erhielt innerhalb einer Stunde mehr als 35.000 Likes. In den Kommentaren ist von einer "absolut sinnvollen und richtigen Entscheidung" die Rede. Lediglich ein paar Bayern-Fans äußern sich weniger euphorisch. "Wir brauchen dich bei Bayern", heißt es so oder so ähnlich in mehr als einem Kommentar.

Rückkehr zum FC Bayern vom Tisch

Nagelsmann galt zuletzt als Favorit für den Trainerposten des FC Bayern München. Der Rekordmeister ist nach wie vor auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel (50), der den Verein zum Ende der Saison verlassen muss. Nagelsmann galt zuletzt als Favorit für den Posten, den er im März vergangenen Jahres an Tuchel abgeben musste. Die Rückkehr nach München ist damit vorerst vom Tisch.

Unter Nagelsmann hatte Deutschland die letzten Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande für sich entschieden. Die Begeisterung habe Nagelsmann gerührt. "Gemeinsam wollen wir jetzt eine erfolgreiche Heim-EM spielen, dafür brennen wir alle", so der Bundestrainer.

Am 14. Juni startet die UEFA EURO 2024 in München, das Finale wird am 14. Juli in Berlin bestritten.