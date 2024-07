Pinker Glücksbringer? Für das EM-Viertelfinale: Robert Andrich trägt jetzt pinke Haare

Robert Andrich spielt gegen Spanien mit knallpinkem Haar. (ncz/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 14:45 Uhr

Robert Andrich ist bereit für das Viertelfinale gegen Spanien - samt neuer Haarfarbe. Der Nationalspieler hat sich die Haare Knallpink gefärbt. Ein Glücksbringer für die schwierige Partie?

Die deutsche Nationalmannschaft mach sich bereit für das EM-Viertelfinale gegen Spanien am Freitag (5. Juli). Viele Fans werden dann wieder im pink-lilafarbenen Auswärts-Trikot auf der Tribüne jubeln. Bei der Partie trägt das DFB-Team zwar wieder seine weißen Heimtrikots, für einen pinken Farbtupfer ist aber dennoch bereits gesorgt: Mittelfeldspieler Robert Andrich (29) hat sich seine Haare nach Platinblond jetzt nämlich Neonpink gefärbt.

Bringen die pinken Haare Glück?

Beim Abschlusstraining des Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) im DFB-Quartier in Herzogenaurach stach Andrich am Donnerstag mit seiner neuen Haarfarbe deutlich heraus. Bereits für das Achtelfinale gegen Dänemark in der vergangenen Woche hatte der 29 Jahre alte Leverkusener mit platinblonden Haaren überrascht, in der Gruppenphase trug er noch seine Naturfarbe.

Ob die pinke Haarpracht der deutschen Elf im Spiel gegen Spanien am Freitag Glück bringt? Die Partie in Stuttgart dürfte die bisher schwerste für das Team werden. Ausgestrahlt wird das Spiel live ab 18:00 Uhr im Ersten und bei MagentaTV.

Das ist der Friseur des DFB-Teams

Ob der Fußballer selbst zur Farbpackung gegriffen hat oder professionelle Unterstützung hatte, ist nicht bekannt. Offizieller Friseur des DFB-Teams ist Mustafa "Musti" Mostafa. Der Star-Friseur aus Essen wohnt laut Medienberichten mit dem Kader im Basecamp in Herzogenaurach und macht den Spielern die Haare schön.

Laut "Bild" dürfen die DFB-Stars aber nur bis maximal zwei Tage vor einem Spiel in den Friseurstuhl, danach soll die volle Aufmerksamkeit dem Training gelten. Denn: Während der WM 2022 in Katar sollen sich Spieler den Friseur heimlich ins Hotel bestellt haben, was für Aufregung sorgte. Jetzt soll um die Friseurbesuche während des Turniers kein Geheimnis mehr gemacht werden.