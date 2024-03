RTL-Live-Event am 27. März in Kassel Ben Blümel in „Die Passion“: Keine langen Haare als Jesus 2022 spielte „DSDS“-Sieger Alexander Klaws den Jesus in „Die Passion“. Am 27. März obliegt diese Aufgabe Ben Blümel, der eine ganz eigene Version erschaffen will: „Der Jesus wird dieses Jahr wesentlich weniger Haare haben als beim letzten Mal und auch nicht so viel auf der Bühne herumturnen.“