Von Langstrumpf bis Lönneberga Er untermalte Astrid-Lindgren-Filme: Komponist Georg Riedel ist tot

SpotOn News | 26.02.2024, 16:15 Uhr

Trauer um Georg Riedel: Der schwedische Komponist, der zahlreiche Abenteuer beliebter Figuren von Astrid Lindgren musikalisch untermalte, ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Der schwedische Jazzmusiker und Filmkomponist Georg Riedel ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Er sei am Sonntagabend (25. Februar) nach längerer Krankheit und im Beisein seiner Familie eingeschlafen, berichtet die schwedische Nachrichtenagentur Tidningarnas Telegrambyrå (TT) und zitiert dabei die Angehörigen des Musikers.

Mit einem Teil seiner Kompositionen dürfte auch hierzulande fast jeder schon in Berührung gekommen sein: Riedel steuerte für diverse Verfilmungen beliebter Astrid-Lindgren-Geschichten die musikalische Untermalung bei. Aus seiner Feder etwa stammt die Titelmelodie von "Karlsson vom Dach", auch dem berühmten blonden Lausbuben "Michel aus Lönneberga" schenkte er die Intromusik. Fans einer gewissen Pippilotta Viktualia Rollgardina Schokominza Efraimstochter "Pippi" Langstrumpf hörten Riedels Kreationen dank der gleichnamigen Serie aus den 60er Jahren.

Georg Riedel erblickte 1934 in der ehemaligen Tschechoslowakei das Licht der Welt. Seine Eltern flohen gemeinsam mit ihm vor den Nazis in Richtung Schweden, als Riedel vier Jahre alt war. Dort studierte er später in Stockholm Musik. Auch heutzutage kennt jedes schwedische Kind seine Lieder, "Idas sommarvisa" etwa läutet jedes Jahr in den unteren Schulklassen die Sommerferien ein.