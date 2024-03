Er war in Malaysia im Krankenhaus Erkrankter König Harald ist auf dem Heimweg nach Norwegen

Harald von Norwegen hat erneut gesundheitliche Probleme. (hub/spot)

SpotOn News | 03.03.2024, 13:23 Uhr

König Harald ist auf dem Weg nach Norwegen. Der Monarch hatte zuvor in Malaysia einen temporären Herzschrittmacher implantiert bekommen.

König Harald von Norwegen (87) befindet sich offenbar auf dem Weg zurück in seine Heimat. Sein Flugzeug startete Medienberichten zufolge am Sonntagmorgen (3. März) vom Flughafen Langkawi in Malaysia. Der erkrankte König reist zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Sonja (86), nach Hause. Das teilte das Königshaus zuvor mit. Nach seiner Ankunft in Norwegen werde Harald im Rikshospitalet in Oslo stationär aufgenommen, heißt es weiter.

Video News

In dem Statement erklärte der Palast zudem, dass der König zwei Wochen lang krankgeschrieben sein werde. Während dieser Zeit übernimmt Kronprinz Haakon (50) als Regent die Pflichten des Königs.

Der König hat vorübergehend einen Herzschrittmacher

König Harald wurde mehrere Tage in einem Krankenhaus in Malaysia behandelt. Am Samstag (2. März) hatte das norwegische Königshaus mitgeteilt, dass dem Monarchen im Sultanah Maliha Hospital in Langkawi ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt worden sei.

Der Herzschrittmacher sei demnach "aufgrund einer niedrigen Herzfrequenz implantiert" worden. "Die Entscheidung wurde heute Morgen getroffen und der Eingriff war erfolgreich", so das Königshaus in der Mitteilung. "Dem König geht es gut, aber er braucht noch Ruhe. Der Eingriff wird die Heimreise sicherer machen", wird Bjørn Bendz, der Arzt des Königs, darin zudem zitiert.

Während eines Urlaubs erkrankt

Am 27. Februar, nur sechs Tage nach seinem 87. Geburtstag, hatte das Königshaus mitgeteilt, dass der Monarch in ein Krankenhaus in Malaysia eingeliefert werden musste. In dem kurzen Statement hieß es: "Seine Majestät der König ist während seines Urlaubs in Malaysia erkrankt und liegt dort mit einer Infektion im Krankenhaus."

Erst vor wenigen Wochen hatte Harald schon aufgrund eines Atemwegsinfekts pausieren müssen, sein Sohn Prinz Haakon vertrat ihn auch während dieser Zeit.