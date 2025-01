Kinostart für Juli 2026 geplant Erneute Spider-Man-Rückkehr? Das sagt Andrew Garfield zu den Gerüchten

Wird Andrew Garfield auch ein viertes Mal als Spider-Man im Kino zu bewundern sein? (lau/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 17:59 Uhr

Kehrt Andrew Garfield auch für Tom Hollands nächstes "Spider-Man"-Abenteuer zurück? Der Star selbst hat zu den immer wieder kursierenden Gerüchten jetzt klar Stellung bezogen.

In "The Amazing Spider-Man" und der Fortsetzung "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" verkörperte Hollywoodstar Andrew Garfield (41) Anfang der 2010er Jahre bereits die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Zuletzt kehrte er im Jahr 2021 in die ikonische Rolle zurück – und einige Marvel-Fans vermuten, dass Garfield auch im für 2026 angekündigten "Spider-Man 4" mit von der Partie sein könnte. Doch dem hat der Schauspieler selbst nun vehement widersprochen. An seiner Glaubwürdigkeit bestehen jedoch berechtigte Zweifel.

Andrew Garfield dementiert Auftritt in "Spider-Man 4"

"Ich werde Sie enttäuschen", erklärte der 41-Jährige am Donnerstag (2. Januar) gegenüber der britischen "GQ", als er gefragt wurde, ob er im noch unbetitelten, vierten "Spider-Man"-Abenteuer von Tom Holland (28) ebenfalls auftreten wird. Im gleichen Atemzug fügte Garfield jedoch hinzu: "Aber ich weiß, dass von nun an niemand mehr etwas von dem glauben wird, was ich sage."

Damit spielte Garfield auf die erwiesene Tatsache an, dass er die Weltöffentlichkeit für rund ein Jahr belog, bevor er 2021 gemeinsam mit dem weiteren Ex-Spider-Man Tobey Maguire (49) für Hollands Multiversums-Blockbuster "Spider-Man: No Way Home" auf die Marvel-Kinoleinwand zurückkehrte.

Der Auftritt dreier Spider-Men in "No Way Home" erwies sich vor einigen Jahren für die Marvel Studios und das Filmstudio Sony als Volltreffer. Knapp zwei Milliarden US-Dollar kamen an den weltweiten Kinokassen zusammen. Es handelte sich um den in finanzieller Hinsicht erfolgreichsten Film des Jahres.

Garfield selbst hatte noch im Oktober 2024 erklärt, dass er "zu 100 Prozent zurückkommen" würde, um seine Spider-Man-Rolle erneut zu spielen. Gegenüber "Esquire" sagte er, dass er zurückkehren würde, "wenn es das Richtige ist, wenn es die Kultur bereichert, wenn es ein großartiges Konzept gibt oder etwas, das noch nie zuvor gemacht wurde, das einzigartig und seltsam und aufregend ist und an dem man sich festbeißen kann". Auch diese Aussage nährt gewisse Zweifel an seinem Dementi.