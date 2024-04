Er bekam Biografie vorab Erster Sex mit 35: Rebel Wilsons Liebhaber wusste nichts davon

Rebel Wilson und Mickey Gooch Jr. waren im Jahr 2015 für rund sechs Monate ein Paar. (dr/spot)

SpotOn News | 04.04.2024, 07:47 Uhr

Rebel Wilson verblüfft in ihrer neuen Biografie mit intimen Geständnissen. So offenbarte sie, dass sie ihr erstes Mal erst mit 35 erlebt hat. Und ihr damaliger Freund und Liebhaber wusste nicht, dass er ihr die Jungfräulichkeit nahm.

Am 2. April erschien die mit Spannung erwartete Autobiografie der Schauspielerin und Komikerin Rebel Wilson (44). Schon im Vorfeld schlugen einige Enthüllungen aus dem Buch international große Wellen. So gab die Australierin unter anderem vorab bekannt, dass sie darin von ihrem ersten Sex berichten wird. Zur Überraschung vieler fand dieser erst statt, als sie bereits 35 Jahre alt war.

Ihr Auserwählter war ihr damaliger Lebenspartner und Kollege Mickey Gooch Jr. Der wusste bis vor kurzem nicht, dass er der erste Liebhaber von Rebel Wilson gewesen ist. "Micks, ich weiß, dass das vielleicht neu für dich ist, wenn du das hier liest, aber ja, ich habe meine Jungfräulichkeit an dich verloren", verriet sie in ihrem Enthüllungsbuch. "Und dann passiert es einfach", so Wilson weiter. "Ich habe endlich Sex. Und ich schätze, dass ich zum ersten Mal überhaupt diese herrlichen Sexual-Chemikalien in meinem Körper habe, die mich wirklich an ihn binden." Die mittlerweile erschlankte Wilson habe damals zwar fast ihr Höchstgewicht erreicht, aber: "Dieser tolle Typ findet mich begehrenswert. Das ist ein wunderbares Gefühl."

Ihr Ex-Freund bekam ihre Biografie vorab

In einem aktuellen Interview mit der "New York Times" am Mittwoch gab die Schauspielerin bekannt, dass ihr Ex-Freund von dem Ganzen jedoch nicht jetzt erst aus der Presse oder dem Lesen des Buches nach der offiziellen Veröffentlichung erfuhr. Gooch sei die allererste Person gewesen, die ihre Memoiren in die Finger bekommen habe. Sie versicherte, dass er mittlerweile natürlich wisse, dass sie ihre Jungfräulichkeit an ihn verloren habe.

In einem weiteren Interview zu ihrer Biografie mit dem "People"-Magazin erzählte Wilson, dass sie hofft, jungen Menschen damit zu zeigen, dass "nicht jeder seine Jungfräulichkeit als Teenager verlieren muss". "Die Leute können warten, bis sie bereit sind oder bis sie etwas reifer sind", so Wilson. Man müsse natürlich nicht warten, bis man wie sie in den Dreißigern sei, aber man sollte sich als junger Mensch auch nicht unter Druck setzen lassen.

Rebel Wilson ist mittlerweile mit ihrer Lebensgefährtin Ramona Agruma verlobt, mit der sie seit Juni 2022 offiziell liiert ist. Die Schauspielerin begrüßte ihr erstes Kind, Royce Lillian, per Leihmutterschaft im November 2022.