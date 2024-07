Die beiden sehen sich sehr ähnlich So süß gratuliert Julia Roberts ihrem „Zwilling“ Elizabeth Stewart

Nur die Haarfarbe ist anders: Schauspielerin Julia Roberts (l.) und Stylistin Elizabeth Stewart sehen sich extrem ähnlich. (dr/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 15:15 Uhr

Hollywoodstar Julia Roberts sieht in ihrer Stylistin Elizabeth Stewart mehr als nur eine Angestellte. Seit Jahren sind sie wie beste Freundinnen und in ihrem neuesten Post bezeichnet sie sie sogar als ihren "Zwilling". Das liegt natürlich auch an der optischen Ähnlichkeit.

Seit nunmehr rund zwei Jahrzehnten arbeiten Oscarpreisträgerin Julia Roberts (56) und die Promi-Stylistin Elizabeth Stewart (60) nicht nur oft und gerne zusammen, sondern sind auch dicke Freundinnen geworden. Darüber hinaus sehen sich die beiden auch noch zum Verwechseln ähnlich. So sehr, dass Julia Roberts nun in ihrem neuesten Instagram-Post die ehemalige Journalistin sogar als ihren "Zwilling" bezeichnete. Zu Stewarts Ehrentag, ihrem 60. Jubiläum, postete Roberts ein gemeinsames Bild und schrieb dazu: "Oh, mein lieber Zwilling. Ich wünsche dir den größten Geburtstag aller Zeiten. Ich liebe dich und schätze dich total!"

Stewart und Roberts arbeiten bereits seit 2003 zusammen, als Roberts mit ihren Zwillingen schwanger war. Seitdem werkeln sie gemeinsam an den Outfits und Looks, die Roberts seit jeher immer wieder atemberaubende Red-Carpet-Auftritte bescheren. Und mittlerweile sind die beiden sowas wie beste Freundinnen: "Sie ist der witzigste und klügste Mensch, den ich kenne", sagte Roberts erst Anfang des Jahres in einem Interview mit der britischen "Vogue" über Stewart.

Und die Stylistin gab das Lob umgehend zurück: "Julia hat eine Vorliebe für Skurrilitäten und clevere Witze, und darauf gehe ich ein." Außerdem vertraue ihr Roberts blind, damit sie ihre Ideen umsetzen könne. Ihre Wege kreuzten sich bereits während der vorigen Karriere von Elizabeth Stewart als Journalistin beim "New York Times Magazine".

Elizabeth Stewart betreut zahlreiche Hollywood-Stars

Auch auf dem offiziellen Instagram-Account von Elizabeth Stewart ist die enge Verbundenheit zwischen ihr und dem "Pretty Woman"-Star allgegenwärtig. So pinnte Stewart zum Beispiel ein Foto von Roberts als Startbild auf ihrer Seite fest. Dort ist die Schauspielerin im Jahr 2016 bei den letzten Vorbereitungen zu ihrem damaligen Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes zu sehen. Neben zahlreichen weiteren Aufnahmen von und mit Julia Roberts finden sich dort allerdings auch viele Bilder von weiteren prominenten Kundinnen von Stewart. Unter anderem von Cate Blanchett (55), Rebel Wilson (44), Jessica Chastain (47), Amanda Seyfried (38) oder auch Viola Davis (58).