Rechtzeitig zum Bandjubiläum Erster Song seit dem Tod von Steve Harwell: Smash Mouth sind zurück

Smash Mouth im Jahr 2017 mit dem verstorbenen Steve Harwell (Zweiter von rechts). (smi/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 09:42 Uhr

Sieben Monate nach dem Tod von Frontmann Steve Harwell veröffentlichen Smash Mouth einen neuen Song. Er läutet ihre Sommertour ein und markiert gleichzeitig ein Bandjubiläum.

Erstes Lebenszeichen von Smash Mouth nach dem Tod von Frontmann Steve Harwell: Die kalifornische Band hat ihre neue Single "Ride On" angekündigt. Ein optimistischer Titel also. "Ride On" kann sowohl "weiterfahren" als auch allgemein "weitermachen" bedeuten. Steve Harwell war am 4. September 2023 nach langer Krankheit an Leberversagen gestorben. Der Sänger wurde 56 Jahre alt.

"Wie geschaffen für den Sommer"

"Ride On" soll am Freitag, den 12. April 2024, auf den einschlägigen Streamingportalen erscheinen. Bei Instagram haben Smash Mouth bereits einen kurzen Ausschnitt des Songs veröffentlicht. Bei dem Lied handelt es sich laut Bassist Paul Gerald De Lisle (60) um eine Fortführung ihres Feel-Good-Hits "Pacific Coast Party" von 2001. Er beschreibt ihn in einem Pressestatement als "Rock-Disco-Song im typischen Stil von Smash Mouth und Kalifornien, wie geschaffen für den Sommer". Laut De Lisle ist "Ride On" eine "respektvolle und liebevolle Hommage" an die 1973 gegründete kalifornische Band Pablo Cruise.

Der neue Song soll auch als Soundtrack der bevorstehenden Tour von Smash Mouth fungieren. Die Band startet bereits am 19. April und ist bis zum 20. August in den USA unterwegs.

Paul Gerald DeLisle ist das letzte verbliebene Gründungsmitglied von Smash Mouth. Die Band formierte sich 1994 in San José. Insofern markiert die neue Single auch ein Jubiläum. Ihren Durchbruch erlebten die Pop-Rocker 1997 mit dem weltweiten Erfolg "Walkin' on the Sun". 2001 legten sie mit "All Star" nach, im selben Jahr waren sie mit einer Coverversion von "I'm a Believer" der Monkees auf dem Soundtrack zu "Shrek" vertreten.

Während die Band in Deutschland eher als One-Hit-Wonder gilt, hat sie in den USA eine stabile Fanbasis, ohne große Erfolge zu landen.