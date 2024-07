Musik Sam Smith: Diesen erfolgreichen Song lehnte der Popstar ab

Sam Smith - Oslo, Norway 2023 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2024, 10:00 Uhr

Der Popstar war zu "beschäftigt", um den späteren Chart-Hit zu singen.

Sam Smith hat eine Zusammenarbeit mit Major Lazer für den Song ‚Cold Water‘ abgelehnt.

Der 32-jährige Popstar wurde einst von dem Trio – bestehend aus Musikproduzent Diplo und den DJs Walshy Fire und Ape Drums – angesprochen, an dem Track aus dem Jahr 2016 mitzuarbeiten. Sam lehnte das Angebot jedoch eigenen Aussagen zufolge ab und der Song ging stattdessen an Justin Bieber.

In der BBC Sounds-Sendung ‚Sidetracked‘ mit Nick Grimshaw und Annie Mac verrät Sam: „Der einzige Song, der mir geschickt wurde und der dann ein bekannter Song wurde, war ‚Cold Water‘ von Major Lazer mit Justin Bieber. Sie schickten ihn mir zum Singen und zu der Zeit war ich so beschäftigt, dass ich ihn nicht singen konnte und wir ihn abgelehnt haben.“

Sam – der nichtbinär ist und im Englischen die Pronomen „they/them“ verwendet“ – betont jedoch: „Aber ich bin froh, dass ich [den Song] abgelehnt habe, weil Justin Bieber ihn viel besser gemacht hat, als ich es getan hätte. Er war wie für ihn gemacht.“

In der Zwischenzeit hat Sam mit Calvin Harris an den zwei Tracks ‚Promises‘ und ‚Desire‘ zusammengearbeitet. „Ich wusste nicht, was ich von Calvin zu erwarten hatte, denn ich fragte mich: Ist das, was er macht? Weil bei manchen Leuten im Studio denkt man: ‚Oh, du spielst ja gar kein Instrument‘. Als ob du nicht wirklich Musik machst“, gesteht der Star.

Nicht so der bekannte DJ. „Er macht alles selbst. Und ich war sofort von seinem Talent begeistert. Wir hatten einfach so viel Spaß bei der Produktion von ‚Promises‘. Es war der lustigste Tag“, schwärmt Sam. „Ich glaube, das kann man beim Schreiben hören. Er ist ein wunderbarer Mann, der mir zu Hilfe gekommen ist und mich unterstützt und aufgebaut hat, als ich ihn wirklich brauchte.“