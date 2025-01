Weltoffenes Power-Trio ESC 2025: Das sind die Hosts des Musik-Events

Freuen sich bereits auf ihren Einsatz beim ESC 2025: Michelle Hunziker (li.), Hazel Brugger und Sandra Studer (u.) (tj/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 17:44 Uhr

Am 17. Mai 2025 findet der Eurovision Song Contest im schweizerischen Basel statt. Nun wurde das streng gehütete Geheimnis um die Hosts des internationalen Musik- Spektakels gelüftet.

Nach dem spektakulären ESC-Sieg des nichtbinären Music-Acts Nemo (25) im vergangenen Jahr bereitet sich die Schweiz mit großem Elan auf die Ausführung des diesjährigen Musik-Events vor, dessen Finale am 17. Mai in Basel stattfinden wird. Über Wochen hatte es wilde Spekulationen darüber gegeben, wer die Moderation der Veranstaltung übernehmen wird. Am heutigen 20. Januar gab die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) in einer Pressekonferenz bekannt, auf welche Personen die Wahl gefallen ist.

ESC-Power-Trio: Hunziker, Brugger und Studer

Bei dem per Livestream übertragenen Presse-Event wurde publik gemacht, dass es sich dabei um drei Damen handelt, die alle über Bühnen- und Moderations-Erfahrungen verfügen. Das wohl bekannteste Mitglied des auf der Bühne vorgestellten Trios ist die schweizerisch-italienische Star-Moderatorin Michelle Hunziker (47), doch auch ihre Kolleginnen Hazel Brugger (31) und Sandra Studer (55) verfügen nicht nur in der Schweiz über große Prominenz.

Michelle Hunziker, die zwischen 1998 und 2009 mit dem italienischen Superstar Eros Ramazzotti (61) verheiratet war, verfügt über einschlägige Erfahrungen mit Songwettbewerben. Im Jahr 2018 zählte sie zu den Moderatoren des Festival di Sanremo, dem beliebtesten Song-Contest Italiens. Zusammen mit Thomas Gottschalk (74) moderierte die multilinguale Entertainerin auch lange "Wetten, dass..?".

Bei Hazel Brugger handelt es sich um eine auch in Deutschland wohlbekannte Comedy-Fachfrau, die für ihren oftmals trockenen Humor berüchtigt ist. Als Jüngste in dem Trio soll sie vor allem ein jugendliches Publikum für den ESC begeistern.

Sandra Studer, die Dritte im Bunde, verfügt über direkte ESC-Erfahrungen, da sie im Jahr 1991 (unter dem Namen Sandra Simó) die Schweiz bei dem Song Contest vertrat und dabei mit ihrem Lied "Canzone per te" den fünften Platz belegte. Zudem sprach sie in der Vergangenheit beim ESC häufig die deutschsprachigen Kommentare für das Schweizer Fernsehen und moderierte 1999 an der Seite von Axel Bulthaupt (58) die deutsche Vorentscheidung für den Wettbewerb.

Star-Moderatorin Michelle Hunziker zeigte sich auf dem Presse-Event restlos begeistert von der Zusammensetzung des Moderations-Teams und kommentierte: "Da ist eine fantastische Energie, wir ergänzen uns fantastisch!".