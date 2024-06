An der Seite von Michelle Yeoh „Euphoria“-Star Hunter Schafer ergattert Rolle in „Blade Runner“-Serie

Hunter Schafer wurde dank der Serie "Euphoria" weltweit berühmt. (stk/spot)

SpotOn News | 13.06.2024, 22:45 Uhr

"Euphoria"-Star Hunter Schafer hat die nächste prestigeträchtige Rolle an Land gezogen. Nach diversen Ausflügen ins Kino nun wieder in einer Serie - "Blade Runner 2099".

Mit der Serie "Euphoria" ist der Stern von Schauspielerin Hunter Schafer (25) rasant in den Himmel emporgestiegen – auch auf die große Leinwand schaffte es der Star seither. Nun hat Schafer laut der US-amerikanischen Branchenseite "Variety" eine weitere prestigeträchtige Rolle an Land ziehen können: Sie wird in der Sci-Fi-Serie "Blade Runner 2099", die im selben Universum wie die gleichnamige Film-Reihe spielt, eine der Hauptrollen übernehmen.

Video News

Die von Amazon produzierte Serie wird chronologisch nach Ridley Scotts (86) Original von 1982 und dem Sequel "Blade Runner 2049" von Denis Villeneuve (56) spielen – genauer gesagt 50 Jahre später als Teil zwei, wie die Jahreszahl im Titel verrät.

Seit geraumer Zeit in Planung

Zu der Handlung der Serie drang noch nichts an die Öffentlichkeit und auch über die Rolle, die Schafer darstellen wird, ist noch nichts bekannt. Eine weitere namhafte Personalie soll laut des Berichts jedoch schon feststehen: Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (61) wird demnach eine weitere Hauptrolle innehaben.

Silka Luisa wird als Showrunnerin sowie neben Ridley Scott und weiteren Personen als ausführende Produzentin des ambitionierten Projekts fungieren. Das befindet sich schon seit einer ganzen Weile in der Planung – schon 2021 hatte "Blade Runner"-Erfinder Scott erstmals darüber gesprochen. Rund ein Jahr später wurde dann vermeldet, dass sich Amazon die Reche geschnappt hat.

Das Debüt in einem Kinofilm hatte Schafer erst im vergangenen Jahr im "Tribute von Panem"-Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" gefeiert. 2024 wirkte sie im deutschen Horrorfilm "Cuckoo" mit und wird schon bald wieder im Kino zu sehen sein: Am 4. Juli startet Giorgos Lanthimos' (50) neuer Streifen "Kinds of Kindness" in Deutschland, in dem Schafer neben Emma Stone (35) und Willem Dafoe (68) mitwirkt. Wann die "Blade Runner"-Serie starten soll, steht indes noch in den Sternen – nahe des Tannhäuser Tors.