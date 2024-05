Sie spielt eine Psychiaterin Ex-Bachelorette Nadine Klein übernimmt Rolle bei „Alles was zählt“

Nadine Klein spielt ab Juni bei "Alles was zählt". (eyn/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 15:26 Uhr

Nadine Klein wurde 2018 durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" bekannt. Ende Juni steigt sie bei der RTL-Vorabendserie "Alles was zählt" ein.

Neue Aufgabe für Nadine Klein (38): Die ehemalige "Bachelorette" wird ab Ende Juni bei "Alles was zählt" zu sehen sein. Im Rahmen eines Gastauftritts wird sie in der RTL-Vorabendserie eine Psychiaterin spielen. "Ich drehe mit Kollegen, die täglich vor der Kamera stehen – jeder Handgriff sitzt, es handelt sich um absolute Vollprofis. Ich hoffe, dass ich ebenfalls meinen Teil dazu beitragen kann", freut sich Klein in einer Mitteilung des Senders.

Sie wird zu Dr. Paola Finkenberg

Über Nadine Kleins Rolle in der Daily Soap verrät RTL noch nicht allzu viel. Die Reality-TV-Bekanntheit wird die Psychiaterin Dr. Paola Finkenberg spielen. Diese hat sich "sowohl national als auch international mit ihren Studien über Stalking einen Namen gemacht." Außerdem gibt es für die Medizinerin wohl eine folgenschwere Entscheidung zu treffen.

Nadine Klein hat Schauspiel-Erfahrung

Nadine Klein ist in Sachen Schauspielerei kein unbeschriebenes Blatt. Nach dem Abitur schloss sie eine Musicalausbildung ab. Im vergangenen Jahr arbeitet sie laut der Pressemitteilung mehrere Monate lang an einer Schauspielschule in Los Angeles im Bereich TV/Camera Acting. "Die Schauspielerei ist daher nichts Neues für mich – vielmehr habe ich mich nach jahrelanger Pause endlich wieder dazu entschlossen, diesen Traum wieder aufleben zu lassen", erklärt Klein.

Die Münchnerin wurde 2018 durch ihre Teilnahme bei der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" bekannt. Im selben Jahr schlüpfte sie selbst in die Rolle der "Bachelorette". Seit 2022 ist sie vermehrt als Schauspielerin unterwegs und spielte unter anderem bei "X-Factor: Das Unfassbare". Für ihre Rolle im Kurzfilm "In Liebe, L.", erhielt sie 2023 mehrere Auszeichnungen auf Filmfestivals.