Stars Ex-Freundin von Sean ‚Diddy‘ Combs unterstützt seinen Kautionsantrag

Bang Showbiz | 04.08.2025, 09:00 Uhr

Die ehemalige Partnerin des verurteilten Rappers findet, dass er auf Kaution frei kommen sollte.

Die Ex-Freundin von Sean ‚Diddy‘ Combs, Virginia ‚Gina‘ Huynh, hat einen Brief geschrieben, in dem sie seinen Antrag auf Kaution unterstützt, während er auf seine Urteilsverkündung wartet.

Der in Ungnade gefallene Musikmogul (55) sitzt seit letztem Jahr in Haft, hat jedoch nun das Gericht in New York, das seinen Fall behandelt, gebeten, ihn vor der Urteilsverkündung am 3. Oktober freizulassen. An diesem Tag soll er erfahren, welche Strafe ihm droht, nachdem er in zwei Fällen der Beförderung zur Prostitution für schuldig befunden wurde. Huynh hat nun an Richter Arun Subramanian geschrieben, um zu betonen, dass der Star „keine Gefahr“ darstelle.

Huynh, die sich selbst als „Opfer Nummer drei“ bezeichnet, das während des Prozesses erwähnt wurde, schrieb: „Ich schreibe, weil ich Herrn Combs nicht als Gefahr für mich oder die Gemeinschaft betrachte. Dies ist sein erster Strafprozess. Während der gesamten Ermittlungen und des Verfahrens war er kooperativ, respektvoll und folgsam. Er hat enge Bindungen zu seiner Familie und seinem sozialen Umfeld, einschließlich Kinder, die emotional und finanziell auf ihn angewiesen sind.“ Durch die Freilassung auf Kaution könne Combs sich weiterhin um seine Familie kümmern und seinen Verpflichtungen nachkommen.

Sie fügte hinzu: „Unsere Beziehung war, wie viele andere auch, nicht immer perfekt. Wir hatten Höhen und Tiefen, und es wurden Fehler gemacht, aber er war bereit, seine Fehler einzugestehen und künftig bessere Entscheidungen zu treffen.“ Huynh berichtet weiter, dass Combs sich angestrengt habe, seine Fehler wieder gut zu machen. „Als unsere Beziehung endete, verkörperte er eine Energie von Liebe, Geduld und Sanftmut, die sich deutlich von seinem früheren Verhalten unterschied“, erzählt sie. „Soweit ich weiß, war er seit vielen Jahren nicht mehr gewalttätig und hat sich dem Vatersein verschrieben.“ Combs’ Anwälte beantragten, ihn gegen eine Kaution von 50 Millionen Dollar bis zur Urteilsverkündung im Oktober freizulassen.