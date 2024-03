Arm in Arm mit Moderatorin Katja Runge Ex-„Tatort“-Star Oliver Mommsen zeigt seine neue Liebe

SpotOn News | 06.03.2024, 15:53 Uhr

Oliver Mommsen macht aus seiner neuen Partnerin kein Geheimnis mehr. Der ehemalige "Tatort"-Star zeigt sich zum ersten Mal öffentlich mit seiner neuen Liebe Katja Runge. Sie arbeitet als Moderatorin ebenfalls vor der Kamera.

Schauspieler Oliver Mommsen (55) ist verliebt und jeder soll es sehen! Der ehemalige "Tatort"-Star zeigte sich am Rande des Schlittenhunderennens "Baltic Lights" auf Usedom erstmals mit seiner neuen Liebe Katja Runge. Seine Partnerin ist Moderatorin und ebenfalls im TV zu sehen. Sie steht unter anderem für das Regionalmagazin "buten und binnen" für Radio Bremen vor der Kamera.

Mommsen hatte erst im November die Trennung von seiner Frau Nicola bekannt gegeben – nach 30 Jahren Beziehung. Die große Liebe habe sich schon vor Corona in eine tiefe Freundschaft verwandelt, erklärte er damals dem Magazin "Bunte". "Wir hatten ein paar ruckelige Jahre, aber irgendwann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie bekommen wir eine vernünftige Trennung hin", so der Schauspieler. Das ehemalige Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Schon damals verriet Mommsen auch, dass sowohl er als auch Nicola neue Partner hätten. Der Weg zur neuen Liebe sei aber alles andere als einfach gewesen: "Oh ja! Das war der Horror. Das war teilweise echt schräg", gab er zu. Wer genau, die neue Frau an seiner Seite ist, behielt er jedoch noch für sich – bis jetzt.

Glückliche Pärchenfotos

Beim Schlittenhunderennen posierte er freudestrahlend mit seiner neuen Partnerin im Arm. Und warum folgt das Liebes-Outing gerade jetzt? "Es ist so ein schöner und familiärer Rahmen hier bei den 'Baltic Lights', da passte es für uns einfach", verriet er im Gespräch mit "Bunte".

Beim Rennen belegte Mommsen übrigens den dritten Platz, Runge fieberte an der Rennstrecke mit. Anschließend ging es mit den Kollegen Bernhard Bettermann (59), Roman Knizka (54) und Sieger Hendrik Duryn (56) in die Ostsee. Bilder zeigen den 55-Jährigen gut gelaunt im rot-weiß karierten Einteiler.

Das "Baltic Lights"-Festival fand in diesem Jahr bereits zum achten Mal statt. Um Spenden für die Welthungerhilfe zu sammeln, traten dort Profis und Promis im Schlittenhunderennen gegeneinander an. In diesem Jahr kamen dabei über 75.000 Euro zusammen, 10.000 Euro mehr als im Vorjahr, wie unter anderem der NDR berichtet. Zu den prominenten Spenden-Sammlern gehörten demnach auch die Moderatoren Wolfgang Lippert (72) und Matthias Killing (44) sowie Schauspielerin Simone Thomalla (58).