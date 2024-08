In Folge zehn Falsche Massage: Will sich Giulia im Dschungelcamp nur einschleimen?

Elena Miras (l.) und Gigi Birofio glauben nicht daran, dass Giulia Siegel aus purer Nächstenliebe im Dschungel massiert. (lau/spot)

SpotOn News | 24.08.2024, 16:20 Uhr

Im Legenden-Dschungelcamp liegen weiter die Nerven blank. Ihre Mitcamper unterstellen Giulia Siegel in der neuesten Folge, nur aus Berechnung nett zu ihnen zu sein.

Bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" kommen die Camper und Camperinnen auch in Episode zehn (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) nicht zur Ruhe. Besonders auf Model und DJane Giulia Siegel (49) sind die Stars im südafrikanischen Busch auch weiterhin überhaupt nicht gut zu sprechen. Was ist passiert? In der neuesten Folge der Dschungel-Show von RTL bittet Auswanderin Danni Büchner (46) Siegel um eine Massage, da sie Nackenschmerzen habe.

Will sich Giulia Siegel nur beliebt machen?

Die von Vielen im Camp Gehasste erklärt sich sofort bereit zu helfen. Im Dschungeltelefon verrät sie: "Ich liebe es, Menschen zu massieren. Es war schön, dass sie gekommen ist und gefragt hat." Doch während Siegel Büchner durchknetet, beobachten Elena Miras (32) und Gigi Birofio (25) ungläubig das Geschehen. "Hier passieren ganz viele komische Dinge. Giulia hat einfach nur Angst, nominiert zu werden. Das ist alles ein Plan!", bemerkt er im Dschungeltelefon über Siegels dem Anschein nach selbstlosen Akt.

"Alles Taktik"

"Giulia, das tut total gut", schwärmt hingegen Büchner während ihrer Massage. Doch Gigi hat es auch weiter auf sie abgesehen. "Giulia hat gerade ernsthaft drei Stunden Danni massiert", flüstert er Mitcamperin Kader Loth (51) ins Ohr, die antwortet: "Das ist alles Taktik."

Selbst Danni Büchner lästert nach ihrer Massage munter über Siegel. "Sie versucht alles", meint die 46-Jährige. An die Adresse von Gigi gerichtet erklärt sie noch: "Die tut jetzt alles für mich." Der bemerkt nur: "Das war ein Geschleime von ganz andere Level grad."

Büchners Verhalten kritisiert im Anschluss sogar RTL-Moderator Jan Köppen (41). "Ja, schon ein bisschen undankbar von Danni, sich erst massieren lassen und aber dann über Giulia lustig machen", meint der sonst eher neutrale Dschungelcamp-Moderator zu dem Geschehen.