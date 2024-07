"Unnötige Unruhe" Falsche Todesmeldungen: Heinz Hoenigs Familie teilt Statement

Im Netz kursieren Todesmeldungen zu Heinz Hoenig, seine Familie dementiert. (eyn/spot)

SpotOn News | 11.07.2024, 14:36 Uhr

Seit Monaten sorgt der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig für Schlagzeilen. Jetzt kursieren Todesmeldungen des Schauspielers im Netz. Seine Familie stellt nun klar, dass es sich dabei um Unwahrheiten handelt.

Im Netz machen aktuell Nachrichten die Runde, in denen Heinz Hoenig (72) für tot erklärt wird. Sorgen um den Schauspieler, der seit Anfang Mai in der Klinik liegt, gibt es seit Wochen. Er musste bereits mehrfach operiert werden und wartet weiterhin auf einen Eingriff an der Aorta. Bei den Todesmeldungen handelt es sich allerdings um falsche Behauptungen, wie seine Familie jetzt in einem Statement richtigstellt.

Meldungen sind "Fake News"

"Momentan kursieren im Internet Behauptungen, dass Heinz Hoenig verstorben sei. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es sich hierbei um Fake News handelt", ist in einer Erklärung zu lesen, die sowohl in der Instagram-Story von Hoenigs Management als auch auf dem privaten Kanal seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) geteilt wurde. "Diese Meldungen entbehren jeder Grundlage und sorgen für unnötige Unruhe", heißt es weiter.

Zudem bittet die Familie des "Das Boot"-Stars darum, sie nicht weiter "mit solchen Anfragen und falschen Informationen zu belasten" und dankt den Fans für die Rücksichtnahme.