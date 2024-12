Weihnachten bei den Beckhams Familienfoto: Harper Beckham stiehlt allen die Show

Harper Beckham bei den "Harper's Bazaar"-Awards in London neben ihrer berühmten Mutter Victoria Beckham. (ym/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 10:00 Uhr

Auf Instagram gibt Victoria Beckham Einblicke in das Weihnachtsfest ihrer Familie. Dabei sticht vor allem Tochter Harper heraus.

In den sozialen Medien hat Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (50) ihren Fans Einblicke in die Weihnachtsfeierlichkeiten der Familie Beckham gewährt. Auf Instagram postete die Ehefrau des ehemaligen englischen Fußballstars David Beckham (49) mehrere Familienfotos. Dabei zog vor allem ein Familienmitglied der Beckhams die Aufmerksamkeit auf sich: Harper Beckham (13), die einzige Tochter des ehemaligen Fußballers und der Designerin.

In einem eleganten, schwarzen trägerlosen Kleid posierte die Jüngste des Beckham-Clans mit der Familie vor einem funkelnden Weihnachtsbaum mit weißen Kugeln. Barfuß und mit offenen Haaren, ist die 13-Jährige zwischen ihrem berühmten Vater und ihrem Bruder Cruz Beckham (19), der Blickfang des Familienfotos. Auch ihr ältester Bruder Brooklyn (25) und dessen Ehefrau Nicola Peltz (29) posierten für den weihnachtlichen Schnappschuss.

Harper tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter

Auf den festlichen Familienfotos überzeugte aber nicht nur die 13-jährige Harper mit ihrem Modestil, sondern auch ihre drei Brüder. Auf einem weiteren Foto posierte Beckham in einem dunkelblauen Anzug mit seinen drei Söhnen Romeo (21), der eine lässige braune Hose mit einem schwarzen Oberteil kombinierte, Cruz und Brooklyn. Während Beckhams jüngster Sohn auf eine dunkle Jeans und ein schwarzes Hemd setzte, trug Brooklyn eine weitere Hose mit einem schwarzen Oberteil und einer Lederjacke. Ein anderes Foto, welches Victoria Beckham ebenfalls postete, zeigt Harper mit ihren Brüdern zusammen.

Bereits in den vergangenen Monaten präsentierte sich Harper Beckham immer wieder in stylischen Outfits neben ihrer berühmten Mutter Victoria Beckham oder ihrem Vater. Im November begeisterte die 13-Jährige in einem hellblauen Seidenkleid mit zarten Spaghetti-Trägern die Fotografen bei den "Harper's Bazaar"-Awards in London. Im September zeigte sie sich während der Fashion Week in Paris in einem rosafarbenen Satinkleid in Begleitung ihres Vaters David Beckham sowie ihrer Brüder Romeo und Cruz.