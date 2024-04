Sie überzeugen mit Klasse Felipe und Letizia strahlen beim spanischen Literaturpreis

Gut angezogen wie immer: König Felipe und Königin Letizia von Spanien bei einer Preisverleihung in Madrid. (the/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 17:17 Uhr

In Madrid wird am 23. April traditionell der wichtigste spanische Literaturpreis vergeben: Da darf natürlich ein Auftritt von König Felipe und seiner Ehefrau Letizia von Spanien nicht fehlen. Das Paar präsentierte sich stilbewusst wie immer.

König Felipe (56) und Königin Letizia (51) von Spanien sind zusammen immer für einen stilvollen Auftritt gut: Bei der Verleihung des wichtigsten spanischen Literaturpreises in Madrid zeigte sich das Königspaar mal wieder in einem perfekt aufeinander abgestimmten Look.

Bei blauem Himmel und Sonnenschein nahmen sie an der Vergabe des Miguel de Cervantes Preis teil, der jährlich am 23. April, im Rahmen des Todestags des "Don Quijote"-Autors, an einen Schriftsteller vergeben wird. Dabei wird nicht ein einzelnes Werk, sondern das gesamte Lebenswerk der ausgezeichneten Person geehrt.

Felipe und Letizia überzeugen mit klassischer Garderobe

Für dieses wichtige Ereignis der spanischen Literatur-Szene hatten sich Letizia und Felipe jeweils für klassische Looks in zurückhaltenden Farben entschieden. Die 51-Jährige trug ein elegantes und hochgeschlossenes Bouclé-Ensemble in Grau, das an den Ärmeln und im Bereich der Taille durch Fransen aufgelockert wurde. Dazu trug sie klassische schwarze Pumps sowie eine schwarze Handtasche. Ihr perfekt gestylter Long-Bob sowie Perlenohrringe rundeten das Outfit ab.

An ihrer Seite trug Felipe einen gut sitzenden Anzug bestehend aus dunkelblauem Frack, einer hellblauen Weste, weißem Hemd, dunkelblauer Krawatte sowie einer grauen Nadelstreifen-Anzughose. Einen Hauch von Lässigkeit bekam das Outfit durch seinen perfekt gestutzten grauen Vollbart.