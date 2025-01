Stars Fergie: Großer Dank an die Feuerwehrleute in Los Angeles

Bang Showbiz | 16.01.2025, 09:00 Uhr

Fergie dankte den Feuerwehrleuten dafür, dass sie ihr dabei geholfen haben, ihr Haus während der schweren Waldbrände in Los Angeles zu retten.

Die 49-jährige Künstlerin, die vor allem als Sängerin der Black Eyed Peas bekannt ist, drückte den Feuerwehrleuten in einem Beitrag in den sozialen Medien ihre Dankbarkeit aus.

Der Star hat ein Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles und sagte in einem Video auf ihrem Account auf Instagram: „Hey, ich will mich bei allen Feuerwehrleuten da draußen einfach nur bedanken. Vielen Dank. Mein Haus wurde gerettet. Ich könnte gar nicht dankbarer sein. Danke für all eure harte Arbeit, ihr arbeitet rund um die Uhr, Feuerwehren, Sheriff-Abteilungen, danke an euch alle.“ Der Clip ist zudem auf dem offiziellen Instagram-Konto der Feuerwehrleute von Orange County geteilt worden. Der Social-Media-Beitrag hat die Überschrift: „Danke @fergie, dass du heute das Basislager besucht und den Tausenden von Ersthelfern bei den #lafires deinen Dank ausgesprochen hast.” Bei den Waldbränden in Kalifornien haben zahlreiche Stars ihr Zuhause verloren, darunter Paris Hilton, Milo Ventimiglia, Mel Gibson, Miles Teller und Billy Crystal. Billy hatte vor kurzem verkündet, dass er für die „Sicherheit der Feuerwehrleute und Ersthelfer“ betet.