Vom 14. bis 25. Mai Filmfestspiele von Cannes 2024: Das Programm steht fest

Emma Stone und der deutsche Hollywood-Star Diane Kruger sind mit neuen Werken im Wettbewerb der 77. Filmfestspiele von Cannes zu bewundern. (lau/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 16:08 Uhr

Auch in diesem Jahr lockt das Filmfestival von Cannes namhafte Regisseure und Stars an die Croisette. So stellen unter anderem Kevin Costner, Altmeister Francis Ford Coppola und "Poor Things"-Regisseur Yorgos Lanthimos neue Werke vor.

Die Filmfestspiele von Cannes finden in diesem Jahr vom 14.bis 25. Mai statt. Zur 77. Ausgabe des Festivals ist nun auch das Programm bekannt. Renommierte Filmemacher wie Yorgos Lanthimos ("Poor Things", 50), oder die Altmeister Francis Ford Coppola (85) und David Cronenberg (81) kommen an die Croisette. Einzig der Anteil an Regisseurinnen ist im Vergleich zur vorherigen Ausgabe bedauerlicherweise gesunken. Die Highlights des Festivals im Überblick.

"Poor Things"-Nachfolger "Kinds of Kindness" und "Mad Max"-Prequel "Furiosa"

Zwei der größten Stars der Gegenwart werden in Cannes in neuen Filmen zu sehen sein. So beerbt die unter anderem aus dem Netflix-Erfolg "Das Damengambit" bekannte Anya Taylor-Joy (27) Rollenvorgängerin Charlize Theron (48), und spielt in "Furiosa: A Mad Max Saga" von George Miller (79) die Hauptrolle. Der Film wird außer Konkurrenz gezeigt. Am Wettbewerb nimmt hingegen Emma Stone (35) teil, die gerade erst für "Poor Things" mit einem Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet wurde. Sie stand erneut für Arthouse-Liebling Yorgos Lanthimos vor der Kamera, und spielt die Hauptrolle in "Kinds of Kindness".

Der eingangs erwähnte Francis Ford Coppola stellt im Wettbewerb von Cannes sein Herzensprojekt "Megalopolis" über den Wiederaufbau einer von einer Katastrophe zerstörten Millionenstadt vor. "Star Wars"-Star Adam Driver (40) spielt die Hauptrolle. David Cronenbergs neuer Film trägt den Titel "The Shrouds". Vincent Cassel (57) und der deutsche Hollywood-Star Diane Kruger (47) spielen die Hauptrollen.

Weniger Regisseurinnen als noch 2023

Das letztjährige Filmfestival von Cannes brachte mit Justine Triets (45) "Anatomie eines Falls" und Jonathan Glazers (59) "The Zone of Interest" gleich zwei Filme hervor, die später mit Oscars ausgezeichnet werden sollten. "Anatomie eines Falls"-Regisseurin Triet erhielt zudem in Cannes die Goldene Palme. Doch im Vergleich zu 2023 ist die Zahl der am Wettbewerb teilnehmenden Regisseurinnen von sieben auf vier gesunken. So zeigt etwa die französische Filmemacherin Coralie Fargeat (48) im Wettbewerb ihren Horrorfilm "The Substance" mit Margaret Qualley (29) und Demi Moore (61) in den Hauptrollen.

Deutsche Filme sind in diesem Jahr nicht im Wettbewerb von Cannes vertreten. Altstar Kevin Costner (69) zeigt sein neues Western-Epos "Horizon: An American Saga" außer Konkurrenz. "Star Wars"-Schöpfer George Lucas (79) wird bei der Abschlusszeremonie des Festivals mit der Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet.