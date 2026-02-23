Stars Filmikone Iris Berben zeigt sich ungewöhnlich selbstkritisch

Iris Berben - 2022 - Cannes 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 14:00 Uhr

Iris Berben hat sich in der ‚NDR Talk Show‘ ungewöhnlich offen über ihr Privatleben und ihre Beziehung zu Heiko Kiesow gezeigt.

Die 75-jährige Schauspielerin, die für ihre Präsenz auf der Bühne und im Film bekannt ist, spricht ehrlich über ihre Ungeduld und ihre Emotionalität – Eigenschaften, die das Zusammenleben mit ihr nicht immer einfach machen.

Gemeinsam mit Heiner Lauterbach spielt sie aktuell in der romantischen Komödie ‚Ein fast perfekter Antrag‘, in der späte Liebe und die Überwindung von Gegensätzen im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen der Filmpromotion reflektierte Berben auch über die Herausforderungen, die eine Partnerschaft im Rampenlicht mit sich bringt. Zudem betont sie, dass das Zusammenleben mit jemandem, der ebenfalls im öffentlichen Leben steht, viel Verständnis und Geduld erfordert.

Über ihre eigenen Charaktereigenschaften sagt die Darstellerin: „Ich glaube schon, dass ich sehr anstrengend bin.“ Sie macht deutlich, dass sie und Kiesow seit fast zwei Jahrzehnten eine glückliche Partnerschaft führen, in der Unterschiede akzeptiert und respektiert werden, ohne dass Heiratspläne eine Rolle spielen.