Film Finn Wolfhard über die ‚Ghostbusters: Frozen Empire‘-Dreharbeiten

Finn Wolfhard - December 2022 - Avalon - Pinocchio Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2024, 18:00 Uhr

Finn Wolfhard verriet, dass er dankbar dafür gewesen sei, am Set des neuesten Films Zeit mit den ‚Ghostbusters‘-Legenden verbringen zu dürfen.

Der 21-jährige Schauspieler übernimmt die Rolle des Trevor Spenglers in ‚Ghostbusters: Frozen Empire‘ und nutzte dabei die Gelegenheit, eng mit Originalstars wie Dan Aykroyd und Annie Potts zusammenarbeiten zu können.

Auf die Frage, ob er bei den Dreharbeiten dieses Mal mehr Zeit mit den Originaldarstellern verbringen könne, erzählte Finn gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ja, jede Menge mehr Zeit. Wir haben so viele Tage zusammen am Set verbracht und auch ein paar Mal außerhalb des Sets miteinander rumgehangen. Dan, Annie und alle anderen sind so offene Bücher, und man kann sie alles über ihr Leben und ihre Geschichten aus der Branche fragen. Man kann Dan nach ‚Saturday Night Live‘ im Jahr 1975 fragen und er erinnert sich spontan immer an alles. Es ist wirklich surreal, mit diesen Leuten in einem Raum zu sein, aber sie geben einem das Gefühl, gleichberechtigt zu sein, was wirklich schön ist. Es gibt kein Ego oder so. Es gibt gegenseitigen Respekt.“ Finn fügte hinzu, dass es für ihn immer noch schwer zu verarbeiten sei, dass er ein Teil der berühmten Reihe sei. Der ‚Stranger Things‘-Darsteller enthüllte: „Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Es ist wirklich seltsam und ich glaube nicht, dass ich es wirklich verarbeiten werde, bis ich 40 bin und Kinder habe. Als wir ‚Frozen Empire‘ drehten, erinnere ich mich daran, wie ich in meinen Anzug schlüpfte, einfach in den Spiegel schaute und mir nur dachte: ‚Was zum Teufel?‘ Allein, einen eigenen Anzug zu haben, das war so surreal. Wenn ich meinem 12-jährigen Ich das alles erzählen würde, dann würde er sterben. Das ist so verrückt.“