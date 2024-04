Posthume Hit-Kollaboration Five Finger Death Punch: Knallharte Hommage an Rap-Legende DMX

Five Finger Death Punch lassen in ihrem neuen Video den 2021 verstorbenen Rapper DMX wiederauferstehen. (tj/spot)

SpotOn News | 05.04.2024, 09:31 Uhr

Die Multiplatin-Metalheads von Five Finger Death Punch haben wieder zugeschlagen. In ihrem brandneuen Song "This is The Way" und einem von Kult-Regisseur Hype Williams produzierten Video lassen sie die 2021 tragisch verstorbene Hip-Hop-Legende DMX wiederauferstehen.

Bevor sich die US-Metal-Band Five Finger Death Punch ab Ende Mai auf eine ausgedehnte Europa-Tournee begibt, sorgt sie am heutigen 5. April mit der Veröffentlichung einer digitalen Deluxe-Edition ihres Albums "AfterLife" für eine kleine musikalische Sensation. Neben drei Akustikversionen von Albumsongs enthält die Deluxe-Edition als Bonus-Track auch den neuen Song "This Is The Way" – einen genresprengenden Powertrack, der eine längere Geschichte zu erzählen hat.

Posthume Kollaboration mit Kult-Rapper DMX

Die Grundlage für das musikalische Crossover-Werk bildeten bisher unveröffentlichte Vocals des 2021 im Alter von 50 Jahren verstorbenen Rappers DMX (1970-2021), der zu Lebzeiten mit energiegeladenem Gangsta- und Hardcore-Rap Musikgeschichte schrieb. Der Tod der New Yorker Hip-Hop-Ikone hatte seinerzeit in der Musikwelt große Betroffenheit ausgelöst und schlägt bis heute Wellen. Am 2. April 2021 war der Musiker nach einem Herzinfarkt infolge einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo er am 9. April starb.

Dass Five Finger Death Punch die posthume Kollaboration mit ihrem erklärten Lieblingsrapper kurz vor dessen dritten Todestag herausbringen, ist daher kein Zufall. Wie Gitarrist und Bandgründer Zoltán Bathory (46) betonte, ging es der Band darum, der verstorbenen Rap-Ikone in einer experimentellen musikalischen Hommage ein persönliches Denkmal zu setzen.

"This Is The Way": Hommage an eine Legende

"Wir haben schon immer gerne Genres gemischt, sei es das Remake von LL COOL J'S 'Mama Said Knock You Out' featuring Tech N9ne, oder unsere Zusammenarbeit mit der Blues-Ikone Kenny Wayne Shepherd, dem Country-Star Brantley Gilbert und Gitarren-Legende Brian May von Queen", so Bathory. "Die Idee, mit DMX zusammenzuarbeiten, war schon seit Jahren im Gespräch, und es war ein langer und kurvenreicher Weg, um diesen speziellen Punkt auf unserer Wunschliste in die Realität umzusetzen. Er war ein lyrischer Kämpfer und ein echtes Original, das unbestechlich seine Meinung sagte. Wir haben DMX wegen seines aggressiven, rohen und ungezähmten Stils immer als den 'Metalhead des Hip-Hop' betrachtet." "This Is The Way" sei mehr als nur ein Song, vielmehr eine Hommage an eine Legende und "ein Weg, das Andenken von DMX zu ehren".

Wie der heute veröffentlichte Song und das dazugehörige Video beweisen, ist diese kultige Synthese von DMX' hinterlassenen Power-Vocals mit dem treibenden Modern-Metal-Sound der Band auf ganzer Linie gelungen. Für das offizielle Musikvideo zeichnet kein Geringerer als der Regisseur Hype Williams (53) verantwortlich, ein langjähriger Freund und enger Mitarbeiter des verstorbenen DMX. Williams machte sich seit den Neunzigern mit Musikvideos für Hip-Hop-Koryphäen wie Tupac Shakur, Jay-Z, Kanye West oder den Wu-Tang Clan einen Namen.

Platin-Regen und Tour-Termine mit Metallica

Über mangelnden Erfolg können sich Five Finger Death Punch derzeit nicht beschweren. Vielmehr freut sich die Band über gleich drei neue Platinauszeichnungen in den USA für einige ihrer beliebtesten Veröffentlichungen, etwa für das 2015er Hit-Album "Got Your Six" oder das gemeinsam mit dem Queen-Gitarristen Brian May (76) und dem Blues-Rocker Kenny Wayne Shepherd (46) aufgenommene Cover-Stück "Blue On Black". Bereits 2023 absolvierten sie eine US-Stadiontournee an der Seite von Metallica, in diesem Jahr kommen auf ihrer ausgedehnten Europa-Tournee zwischen dem 23. Mai und 14. Juli weitere Stadion-Termine mit den Metal-Megastars dazu. Darüber hinaus stehen mehrere Headline-Arena-Shows mit den Metalcore-Kollegen von Ice Nine Kills und Auftritte bei ausgewählten großen Festivals auf dem Programm. Hierzulande wird die Band am 26. Mai in München, am 03. Juni in Hannover, am 18. Juni in Frankfurt, am 25. Juni in Oberhausen, sowie am 11. Juli in Stuttgart live zu sehen sein.