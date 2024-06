Bei den Las Culturistas Culture Awards Florales Cape-Kleid: Schwangere Mandy Moore legt blumigen Auftritt hin

Schauspielerin Mandy Moore ist in freudiger Erwartung. (eee/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 13:52 Uhr

Kaum ist die Katze aus dem Sack, präsentiert die schwangere Schauspielerin Mandy Moore voller Stolz ihren Babybauch in der Öffentlichkeit. Für ihren Auftritt wählte sie ein edles Satin-Cape-Kleid mit floralen Prints.

Was für ein strahlender Auftritt: Mandy Moore (40) war mit ihrem edlen Cape-Kleid der Hingucker auf dem roten Teppich der Las Culturistas Culture Awards in New York. Das lag aber nicht nur an den bunten Blumen-Prints auf ihrer hochgeschlossenen und midilangen Abendrobe. Auch der Babybauch der US-amerikanischen Schauspielerin war deutlich sichtbar.

Video News

Der dritte Nachwuchs für Mandy Moore

Mandy Moore scheint sich zweifelsohne auf ihren Nachwuchs zu freuen, denn sie strahlte bei dem Event durchweg bis über beide Ohren. Dass sie erneut schwanger ist, hatte die "This is Us"-Schauspielerin Ende Mai bekannt gegeben. Mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (38) hat sie bereits zwei Jungs. Jetzt bekommt das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, ein Mädchen.

Make-up und Haare waren auf ihren Look abgestimmt

Passend zu ihrem schicken Satinkleid stylte Moore ihre brünetten Haare zu einem strengen Sleek-Dutt. Dazu kombinierte sie schwarze Pumps mit mittelhohem Absatz und große Diamantohrstecker in Silber.

Beim Make-up betonte sie ihre Augen mit schwarzem Eyeliner und die Lippen mit einem beerefarbenen Lippenstift.