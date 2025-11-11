Stars Florence Pugh prangert den ‚wahnsinnigen Missbrauch‘ von Zach Braff an

Florence Pugh - Thunderbolts - New York Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 09:00 Uhr

Florence Pugh prangert den 'wahnsinnigen Missbrauch' von Zach Braff an.

Florence Pugh hatte mit der „wahnsinnigen Menge an Anfeindungen“ zu kämpfen, die sie wegen ihrer Beziehung zu Zach Braff erhielt.

Die 29-jährige Schauspielerin gab zu, dass sie von der heftigen Kritik über den 21-jährigen Altersunterschied zwischen ihr und dem ‚Scrubs‘-Darsteller, von dem sie sich 2022 nach drei Jahren Beziehung trennte, „verletzt“ wurde. Sie sagte im Podcast von Louis Theroux: „Es war eine wahnsinnige Menge an Beschimpfungen, die gegen meine Beziehung gerichtet waren – nur weil es einen Altersunterschied gab. Ich habe mich dafür eingesetzt – für ihn, für mich, und dafür, dass ich tun darf, was zum Teufel ich will. Und das hat tatsächlich bei einigen Leuten etwas bewirkt. Ich werde immer die Menschen verteidigen, die ich liebe. Ich werde immer für sie einstehen.“

Florence verriet im Interview außerdem, dass sie wieder in einer Beziehung ist und dass sich diese „sehr gut“ anfühlt – die Identität ihres neuen Partners wollte sie jedoch nicht preisgeben. Mit Blick auf ihre Zeit mit Zach meinte sie, dass Menschen bei Promi-Beziehungen immer eine Art „Realityshow“ erwarten – unabhängig davon, wie glücklich das Paar tatsächlich ist. Der ‚We Live In Time‘-Star sagte weiter: „Die Leute wollen eine Geschichte; sie wollen eine Realityshow. Es spielt keine Rolle, wie oft du sagst, dass du jemanden liebst oder wie glücklich er dich macht. Wenn sie ihn nicht mögen und es nicht in das Bild passt, das sie von dir haben, ist es ihnen egal. Und ich glaube, das hat mich verletzt.“

Sie erinnerte sich auch daran, wie sie ihre Instagram-Follower zur Rede stellen musste, weil sie Zach beleidigten – etwas, das „wirklich schlimm anzusehen“ war. Sie erklärte: „Ich musste einfach mal alle ein bisschen zur Ordnung rufen. Also machte ich ein Video, und das bekam viel Zuspruch und Unterstützung, was großartig war. Ich denke wirklich, dass Menschen online daran erinnert werden müssen, dass wir echt sind.“