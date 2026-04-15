Film Timothée Chalamets Rückkehr als Paul Atreides

Timothée Chalamet - Dune Part 3 - 2026 - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 11:00 Uhr

Timothée Chalamets Rückkehr als Paul Atreides in ‚Dune: Part Three‘ wird in einem epischen neuen siebenminütigen Trailer zum Film gezeigt.

Der 30-Jährige ist in neuem Filmmaterial zu sehen, in dem sein galaktischer Herrscher mit Macht, Opferbereitschaft und den Konsequenzen eines galaxieweiten Konflikts ringt, der in seinem Namen geführt wurde. Der kommende Film unter der Regie von Denis Villeneuve wurde während einer Präsentation von Warner Bros. und Legendary Entertainment auf der CinemaCon in Las Vegas vorgestellt und soll die Fans begeistert haben.

Das Material zeigt Paul, nun Padischah-Imperator, in einer politischen Ehe mit Prinzessin Irulan, gespielt von Florence Pugh, während er von der rebellischen Wüstenkriegerin Chani, dargestellt von Zendaya, getrennt ist. Die Handlung spielt 17 Jahre nach den Ereignissen des vorherigen Films, wobei Paul mit den Folgen eines von seinen Anhängern geführten Dschihads konfrontiert wird. In dem Trailer stellt sich Jason Momoas Figur, die ebenfalls als Ghola zurückkehrt, Paul entgegen und erklärt: „Du hast die Galaxie erobert. Du hast Tausende von Welten zerstört. Ich glaube, du bist längst jenseits der Erlösung.“ Der Film bringt außerdem Darsteller wie Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling und Javier Bardem zurück, während Anya Taylor-Joy eine größere Rolle erhält. Zu den Neuzugängen gehört Robert Pattinson, der als Gegenspieler Scytale auftritt.

Regisseur Denis Villeneuve sagte über die Fortsetzung: „Ich wollte nicht in meinen eigenen Fußstapfen gehen. Ich wollte etwas Neues machen.“ Er fügte hinzu: „Es ist actionreicher, schneller und emotionaler.“ Den ersten Film beschrieb er als „meditativer“ und den zweiten als „Kriegsfilm“, womit er eine tonale Veränderung für den dritten Teil andeutet. Villeneuve ergänzte: „Es war für mich sehr emotional, sie ein letztes Mal vor die Kamera zu bringen und mich von Paul und Chani in der Wüste zu verabschieden. Wir sind wie eine kleine Familie geworden. Das waren zehn Jahre unseres Lebens.“

Timothée sagte, die Rolle in der Fortsetzung sei „eine große Ehre, wenn nicht die größte Ehre meiner Karriere, mit Denis Villeneuve arbeiten zu dürfen“. Er fügte hinzu, der Regisseur sei „auf einem ganz anderen Level“. Warner Bros. beendete die Präsentation des Trailers mit einer aufwendigen Inszenierung, bei der Darsteller als Fremen verkleidet waren – einige davon von der Decke schwebend – bevor Villeneuve das Filmmaterial vorstellte. Der Film soll am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommen.