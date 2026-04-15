Stars Simone Ashley bleibt ‚Bridgerton‘ treu

Simone Ashley at Vanity Fair Oscars party - Getty - March 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 18:00 Uhr

Simone Ashley empfindet eine „Loyalität“ gegenüber ‚Bridgerton‘.

Die 31-jährige Schauspielerin spielt seit 2022 die Rolle der Lady Kate Sharma in der erfolgreichen Netflix-Serie, und obwohl sie mittlerweile zu den gefragtesten Stars in Hollywood gehört, wird Simone ‚Bridgerton‘ immer priorisieren.

Simone – die gemeinsam mit Jonathan Bailey in der Serie zu sehen ist – sagte im ‚The Louis Theroux Podcast‘: „Ich kann nur darüber sprechen, was Jonny und ich gemacht haben. Wir stellen einfach sicher, dass unsere Zeitpläne so organisiert sind, dass es funktioniert.“ Jonathan (37) hat in den letzten Jahren ebenfalls einen rasanten Aufstieg an Ruhm erlebt und in den Franchises ‚Wicked‘ und ‚Jurassic Park‘ mitgespielt. Dennoch hat der Schauspieler alles darangesetzt, zu seinen ‚Bridgerton‘-Wurzeln zurückzukehren. Simone sagte: „Er ist während der Dreharbeiten zu ‚Wicked‘ ständig zwischen Toronto und London hin- und hergeflogen. Zum Glück habe ich Anfang dieses Jahres nicht gedreht. Ich war in einem Monat in acht Städten – das wäre sonst ziemlich verrückt gewesen, das alles zu koordinieren. Aber ich hätte es gemacht. Ich hätte es eingeplant.“ Simone erklärte weiter, dass sie sich am Set von ‚Bridgerton‘ „wie zu Hause“ fühle. Sie sagte: „Wenn wir zurückkommen, fühlt es sich an wie ein Heimkommen und als wären wir Teil einer Familie.“

Unterdessen erklärte Simone zuvor, dass die Filmindustrie in Bezug auf Diversität „einen langen Weg zurückgelegt“ habe. Die Schauspielerin spielte 2025 in ‚Picture This‘ mit und gab zu, dass sie schon immer die Hauptrolle in einer Romcom spielen wollte. Simone – die in England als Tochter indisch-tamilischer Eltern geboren wurde – sagte gegenüber ‚Sky News‘: „Ich wollte schon immer eine solche Figur spielen. Als wir also das Drehbuch bekommen haben, habe ich sofort zugesagt – weil ich in diese Rolle schlüpfen und diese 90er-Romcom-Welt wieder aufleben lassen wollte.“ Simone wuchs damit auf, Stars wie Julia Roberts, Cameron Diaz und Anne Hathaway in Romcom-Hauptrollen zu sehen. Doch sie sah selten Menschen wie sich selbst in solchen Rollen. Sie sagte rückblickend: „Was an diesem Film so wichtig war, ist, dass wir die Kultur gefeiert und verstärkt haben, und alle komödiantischen Elemente kamen aus den Figuren selbst – wir haben uns nicht über die Kultur lustig gemacht.“