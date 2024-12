Nach Krankheit im vergangenen Winter Frank Zanders Weihnachtsessen: Rückkehr und großes Jubiläum

Frank Zander feiert 30-jähriges Jubiläum seines traditionellen Weihnachtsessens für bedürftige Menschen und Obdachlose. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.12.2024, 14:39 Uhr

Rückkehr und Jubiläum: Frank Zander hat heute einiges zu feiern. Am Samstagabend findet sein Weihnachtsessen für bedürftige Menschen zum 30. Mal statt. Nach seiner Erkrankung ist Zander auch wieder persönlich dabei.

Frank Zander (82) hat dieses Jahr gleich mehrere Gründe zum Feiern: Zum 30. Mal veranstaltet der Berliner Sänger am heutigen Samstag (21. Dezember) sein traditionelles Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige im Hotel Estrel im Berliner Viertel Neukölln. Für Zander ist es aber auch eine Rückkehr: Im vergangenen Winter lag der 82-Jährige schwer erkrankt in der Klinik und konnte nur per Videobotschaft dabei sein. In den Jahren zuvor fand das Essen wegen der Corona-Pandemie im Freien mit Foodtrucks statt.

Bei der persönlichen Begrüßung der rund 2.500 Gäste wird Frank Zander von seinem Sohn Marcus und seinem Enkel Elias unterstützt. Dem "rbb" sagte der 82-Jährige, dass es für ihn ein sehr emotionaler Abend werden wird: "Ich hoffe, dass meine Stimme hält."

Genesung nach Kopf-Operation

Zander war Mitte Dezember 2023 wegen eines sogenannten Hydrozephalus (aufgestaute Hirnflüssigkeit), ins Krankenhaus eingeliefert worden. Im Januar 2024 musste er sich einer Operation am Kopf unterziehen. Nach der OP folgte ein monatelanger Genesungsprozess.

Im Oktober 2024 äußerte sich der Sänger optimistisch: "Jetzt bin ich wieder für die Leute da." Ein neues Projekt gibt es auch schon: Ende Oktober eröffnete Zanders neu gegründete Stiftung in Zusammenarbeit mit der Caritas ein eigenes Café für Hilfsbedürftige in Berlin.

Frank Zander freut sich auf Promi-Kellner

Das Weihnachtsessen im Hotel Estrel organisierte Frank Zander erstmals 1995. Serviert werden alljährlich insgesamt etwa 3.000 Gänsekeulen, 6.500 Knödel, 850 kg Rotkohl und 250 Liter Soße.

Neben zahlreichen Unternehmen als Sponsoren bieten auch jedes Jahr Prominente ihre Hilfe beim Servieren an. Auf einen freut sich Frank Zander dieses Jahr ganz besonders: Hertha-BSC-Präsident Fabian Drescher (42) wird als Kellner dabei sein. "Ich hoffe, er hat bequeme Schuhe an, denn der Saal im Estrel ist groß und wir erwarten circa 2.500 Obdachlose und bedürftige Menschen, die wir bewirten werden", so Zander.