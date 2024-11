Stars Frankie Muniz: So geht es ihm nach dem Unfall

Frankie Muniz NASCAR November 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2024, 17:28 Uhr

Der ehemalige ‚Malcolm Mittendrin‘-Darsteller gibt ein Update nach seinem NASCAR-Unfall.

Frankie Muniz beteuert, dass es ihm nach seinem NASCAR-Unfall gut geht.

Der ehemalige ‚Malcolm Mittendrin‘-Darsteller geriet am Freitag (8. November) bei einem Rennen in einen heftigen Crash, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Seinen Fans teilte Muniz bereits kurz danach mit, dass er den Vorfall ohne größere Verletzungen überstanden habe. Den wartenden Reportern sagte er nach dem Rennen: „Ich bin okay. Es schien eine gute Möglichkeit, mich mit einigen Typen zu messen, ich habe einige Überholmanöver versucht. Ich habe einige Plätze bei den Neustarts verloren, dann fuhr ich wieder los und überholte sie. Es war also gut für mich, um herauszufinden, wie ich an Leuten vorbeikomme. Das konnte ich dieses Jahr noch nicht so oft machen, also war das etwas Positives. Wir wollten einfach weitermachen, ich wollte das Rennen weiterfahren. Aber ich konnte nirgendwo hin, also wurde ich von hinten getroffen. Aber ich glaube nicht, dass ich da etwas hätte machen können. Es kam in der Situation auf Glück an, aber es lief unglücklich.“

Seine neue Karriere als Rennfahrer will Muniz auch nach dem Unfall fortführen. „Dieses Jahr war nicht das, worauf ich gehofft hatte, aber es hat bewiesen, dass ich Rennen mit den Jungs fahren kann, ich kann mitmachen“, erklärte er. „Wir werden nächstes Jahr besser sein und ich habe die ganze Saisonpause, um mich vorzubereiten. Wir werden es schaffen.“