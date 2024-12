"Das war schwer zu ertragen" Fritz Weppers Witwe Susanne Kellermann blickt auf hartes Jahr zurück

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Susanne Kellermann und Fritz Wepper. Ihre Liebe sorgte nicht nur wegen des Altersunterschieds für viel Wirbel. (ae/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 11:33 Uhr

Neun Monate nach dem Tod von Schauspieler Fritz Wepper hat seine Witwe Susanne Kellermann darüber gesprochen, wie hart das Jahr für sie war. Sie musste ihren Mann nicht nur über Monate auf seinem letzten Weg begleiten, sondern auch danach viel organisieren und die Trauer bewältigen.

Viele Prominente sind im Jahr 2024 gestorben, darunter auch die deutsche Schauspiellegende Fritz Wepper (1941-2024). Er starb am 25. März im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern. Die Zeit vor und nach seinem Tod war für seine Witwe Susanne Kellermann (50) eine herausfordernde Zeit, wie sie zum Jahresende in einem Interview mit "Bunte" schildert. Es wird das erste Weihnachtsfest ohne ihren Fritz, mit dem sie Tochter Filippa bekam.

"Ich wusste, dass Fritz quasi auf den Abgrund zusteuert"

Die letzten Jahre mit dem Schauspieler, der an Krebs erkrankt war, eine Herz-OP benötigte und dann noch eine schwere Sepsis erlitt, haben an ihr gezehrt. "Ich wusste, dass Fritz quasi auf den Abgrund zusteuert, das war schwer zu ertragen", sagt sie. Auch wenn sein Tod nicht überraschend kam, war die Zeit danach noch einmal sehr hart. "Die Fürsorge für Filippa hat mich in den ersten Wochen nach seinem Tod auf Spur gehalten. Aber meine Tochter hat auch mir sehr geholfen und ich habe viel von ihr gelernt." So habe ihr Filippas Sicht auf den Tod geholfen. "Und die fantastische Arbeit der Palliativmedizin hat mir ebenfalls gutgetan. Ich möchte mich dafür engagieren, diesen Bereich zu unterstützen und zu fördern."

"Dabei haben wir auch zusammen geweint"

Wie es viele Angehörige kennen, gab es in der ersten Zeit erst einmal viel zu organisieren. So habe sie etwa sein Haus ausgeräumt. "Das fiel mir sehr schwer, aber ich habe es sehr harmonisch mit seiner Tochter Sophie zusammen gemacht. Dabei haben wir auch zusammen geweint", blickt Kellermann zurück.

Knapp neun Monate nach dem einschneidenden Verlust kann sie aber auch langsam wieder optimistischer nach vorne schauen und konzentriert sich auch auf ihren Beruf: "Ich bin Kinematografin, Regisseurin, Produzentin und jetzt wieder verstärkt als Fotografin tätig."

Ihre turbulente Beziehung machte Schlagzeilen

Die Liebe zwischen Fritz Wepper und Susanne Kellermann hatte für viel Aufsehen gesorgt. Nicht nur wegen des großen Altersunterschieds – als er die Kamerafrau 2009 bei einem Konzert kennengelernt haben soll, war er schon 30 Jahre mit Angela von Morgen (1942-2019) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt Tochter Sophie Wepper (43), die ebenfalls Schauspielerin ist. 2011 brachte Kellermann Filippa zur Welt, doch Wepper kehrte zu seiner ersten Ehefrau zurück und lebte bis zu ihrem Tod 2019 mit ihr zusammen. Danach fanden er und Kellermann erneut als Paar zusammen und heirateten.