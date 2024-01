Mit 61 Jahren gestorben Früherer Scorpions-Schlagzeuger James Kottak ist tot

James Kottak war von 1996 bis 2016 Schlagzeuger der Scorpions. (eee/spot)

SpotOn News | 10.01.2024, 07:29 Uhr

Von 1996 bis 2016 war er Schlagzeuger der Scorpions. Jetzt ist James Kottak im Alter von 61 Jahren gestorben. Die Band trauert um ihr ehemaliges Mitglied.

Die Scorpions trauern um ihren ehemaligen Schlagzeuger James Kottak (1962-2024): Der Musiker ist am 9. Januar im Alter von 61 Jahren in seiner Heimatstadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky gestorben. Das gab die deutsche Hard-Rock-Band auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt.

"James war ein wunderbarer Mensch, ein großartiger Musiker und liebevoller Familienvater… er war unser "Brother from another Mother" und wird es auch bleiben… Rock'n Roll für immer, Ruhe in Frieden James", schrieben die aktuellen Band-Mitglieder Rudolf Schenker (75), Klaus Meine (75), Matthias Jabs (68), Pawel Maciwoda (56) und Mikkey Dee (60) in einem Statement. Dazu teilten sie ein Schwarz-Weiß-Foto von Kottak, das ihn von hinten und oberkörperfrei auf einem Schlagzeug stehend auf der Bühne zeigt. Auf seinem Rücken ist das Tattoo "Rock & Roll Forever" zu sehen. Woran James Kottak so überraschend starb, ist nicht bekannt.

Von 1999 bis 2016 Mitglied der Scorpions

Kottak stieß 1996 auf die Scorpions. 1999 war er auf dem neuen Album "Eye II Eye" erstmals zu hören. Anschließend war er an Platten wie "Moment of Glory", "Unbreakable", "Humanity – Hour 1", "Sting in the Tail" oder "Comeblack" beteiligt. 2016 machte die Band seinen Ausstieg öffentlich, Grund dafür war wohl Kottaks Alkoholkonsum. Ersetzt wurde er durch Motörhead-Drummer Mikkey Dee, der seither der offizielle Schlagzeuger der Hannoveraner Band ist.

Nach seinem Band-Abschied machte Kottak aber mit der Musik weiter, 1999 veröffentlichte er mit der Gruppe Krunk das Album "Greatist Hits". Die Gruppe benannte sich 2006 in Kottak um und veröffentlichte weitere Platten, darunter "Therupy", "Rock & Roll Forever" und "Attack".

Kothak war von 1996 bis 2010 mit Athena Lee (59) verheiratet, der Schwester von Tommy Lee (61). Die beiden bekamen drei gemeinsame Kinder.