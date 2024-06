Verdauungshilfe und mehr Fünf gute Gründe, nach dem Abendessen spazieren zu gehen

Ein Spaziergang nach dem Abendessen kann Wunder wirken. (ncz/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 22:46 Uhr

Nach dem Abendessen auf die Couch und entspannen? Lieber nicht! Hier gibt es fünf gute Gründe für einen verdauungsfördernden Spaziergang nach dem Dinner.

Nach einer großen Mahlzeit am Abend ist körperliche Aktivität wohl das Letzte, an das man denkt. Ein wenig Bewegung nach dem Essen hat aber durchaus viele Vorteile – vor allem in Form eines Spaziergangs. Dass sich Spazierengehen nach dem Essen positiv auf unsere Gesundheit auswirkt, ist erwiesen. Das liegt zum einen daran, dass Spazieren die Endorphinausschüttung erhöht und den Stresspegel senkt. Hier gibt es fünf weitere gute Gründe, sich nach dem Abendessen nicht auf die Couch zu legen, sondern eine Runde an der frischen Luft zu drehen.

Bessere Verdauung

Verstopfung, ein aufgeblähter Bauch oder Sodbrennen sind typische Symptome, die nach einer Mahlzeit am Abend auftreten können. Ein kurzer Spaziergang ist eine gute Möglichkeit, diese zu lindern. Die sanfte Bewegung regt die Darmtätigkeit an und fördert die Produktion von Verdauungssäften. Besonders nach einer schweren Mahlzeit kann das helfen, sich schneller wieder wohlzufühlen.

Reduziertes Risiko für Herzkrankheiten

Bewegung kann nachweislich den Blutdruck und den Cholesterinspiegel senken. Damit sinkt auch das Risiko, an einer Herzkrankheit, einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt zu erkranken. Studien zeigen sogar, dass ein zehn bis 15-minütiger Spaziergang nach dem Essen effektiver ist als ein langes Training, wenn es um die Herzgesundheit geht.

Hilft, das Gewicht zu halten

Regelmäßiger Sport ist nicht nur einer der wichtigsten Bausteine eines gesunden Lebens. Aber auch einer der effektivsten, wenn es darum geht, sein Körpergewicht zu managen. Ein Spaziergang direkt nach der Mahlzeit kann dazu beitragen, das Gewicht zu halten oder zu reduzieren. Zudem kann Bewegung dabei helfen, Heißhunger zu zügeln, und so nach dem Abendessen vielleicht nicht mehr in die Snack-Schublade zu greifen.

Reguliert den Blutzuckerspiegel

Heißhungerattacken entstehen unter anderem auch durch einen unstabilen Blutzuckerspiegel. Ein Spaziergang direkt nach der Mahlzeit kann helfen, diesen zu stabilisieren. Die Bewegung verbessert die Glukoseaufnahme in die Zellen und das vom Körper gebildete Insulin wirkt effizienter. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel gesenkt. Ein konstanter Blutzuckerspiegel bedeutet auch weniger Energieeinbrüche und ein allgemein stabileres Energielevel über den gesamten Tag hinweg.

Besserer Schlaf

Wer tagsüber Zeit an der frischen Luft verbracht hat, kann abends besser einschlafen. Durch leichte körperliche Aktivität wird der Körper angenehm müde, was das Einschlafen erleichtert und einen tiefen Schlaf fördert. Zudem kann frische Luft helfen, den Kopf freizubekommen und zur Ruhe zu kommen. Regelmäßige Bewegung senkt auch den Cortisolspiegel – weniger Cortisol im Blut bedeutet, dass der Körper besser entspannen und zur Ruhe kommen kann. Darüber hinaus reguliert ein Spaziergang den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus.