Film Hugh Jackman: Kevin Feiges nette Geste

Hugh Jackman - March 2020 - Famous - Montblanc Launch Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2024, 08:00 Uhr

Hugh Jackman wird die Freundlichkeit von Kevin Feige nach seinem desaströsen ersten Vorsprechen für ‘Wolverine’ „nie vergessen“.

Der 55-jährige Schauspieler war sich sicher, dass er die Chance auf die Rolle des Superhelden im ‘X-Men’-Film aus dem Jahr 2000 nach einem wenig überzeugenden Vorsprechen vertan hatte, aber Marvel-Chef Kevin Feige – der damals Assistent des Produzenten war – führte ihn zu einem Steak-Essen aus und setzte ihn anschließend am Flughafen ab. Er erzählte ‘Entertainment Weekly’: „Ich sagte: ‚Kevin, wir wissen alle, dass ich die Rolle nicht bekomme. Du musst nicht mit mir essen gehen.‘ Aber nein, er saß da und aß ein Steak mit mir und fuhr mich dann zum Flughafen. Das werde ich nie vergessen.“ Im Rückblick auf diese Geste sagte Jackman, dass Feige das „Netteste“ getan habe und er dachte, dass es die letzte Gelegenheit sei, ihn jemals zu sehen. Er fügte hinzu: „Das war die netteste Sache. Ich dachte, ich werde ihn nie wieder sehen.“

Jackman bekam die Rolle des Wolverine/Logan, die ihm seinen Durchbruch in Hollywood bescherte. Er spielte Wolverine/Logan nun in neun Filmen, einschließlich seiner Cameos in ‚X-Men: First Class’ und ‘X-Men: Apocalypse’. In dem in diesem Monat erscheinenden Film ‚Deadpool und Wolverine’, in dem er an der Seite von Ryan Reynolds auftritt, wird er Wolverine zum zehnten Mal darstellen. Im Mai erzählte der Star, dass er es „schwer“ fand, sich für die Rolle des Superhelden aufzuraffen. In einem Gespräch mit Reynolds für das ‘People’-Magazin sagte er: „Das Schwierigste … [war] das Essen. Ich muss eine Menge essen. Für meinen Körpertyp bin ich von Natur aus dünn.”