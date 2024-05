"Gründen eine Wohngemeinschaft" „Für Peter und mich“: Yvonne Woelke kauft neue Wohnung in Berlin

SpotOn News | 29.05.2024, 15:43 Uhr

Yvonne Woelke und Peter Klein bestreiten weiterhin, ein Paar zu sein. Doch nach platonischer Freundschaft sieht es lange nicht mehr aus: Jetzt hat die Schauspielerin sogar eine Wohnung für sich und Peter Klein gekauft.

Am Rande des Dschungelcamps 2023 sollen Yvonne Woelke (42) und Peter Klein (57) in Australien eine Affäre begonnen haben. Bis heute bestreiten die Schauspielerin und die Reality-TV-Bekanntheit die Liaison. Dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen, ist aber längst kein Geheimnis mehr. Jetzt verrät Woelke der "Bild"-Zeitung: "Ich habe eine Wohnung gekauft. 65 Quadratmeter am Ku'damm in Berlin. Für Peter und mich! Immer wenn er in Deutschland ist, kann er hier übernachten."

Sie sei selbst ständig Gast bei Klein, der auf Mallorca eine Finca bewohnt. "Ich muss mich ja revanchieren", erklärt die Moderatorin. Deshalb hätten sie jetzt eine "Wohngemeinschaft" gegründet. Auch Peter Klein betont, dass ihn und Woelke eine "sehr, sehr innige Freundschaft" verbinde. Er genieße die Zeit mit ihr und freue sich, "endlich jemanden bei mir zu haben".

"Wir sind gute Freunde"

Seit über einem Jahr dementieren Klein und Woelke die Beziehung, die ihnen seit dem Dschungelcamp 2023 nachgesagt wird. An den Gerüchten über die Affäre der beiden zerbrach Peter Kleins Ehe mit Iris Klein (57), der Mutter von Daniela Katzenberger (37). Der gelernte Maler und Lackierer gab im April 2023 auf seinem Instagram-Account schließlich zu, Gefühle für Woelke entwickelt zu haben.

Yvonne Woelke, die aktuell ebenfalls noch verheiratet ist, bestreitet weiterhin, die Liebe zu erwidern. Mit den Gerüchten kokettiert sie aber nur allzu gerne. Gerade haben die beiden ein Liebesduett namens "Verbotene Liebe" auf den Markt gebracht. "Wir sind gute Freunde", behauptet Woelke dennoch gegenüber der "Bild".