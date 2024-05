Blaue Jumpsuits und rote Abendrobe Fürstin Charlène: Stylische Auftritte rund um den Grand Prix in Monaco

Das monegassische Fürstenpaar fieberte beim Formel-1-Rennen in Monte-Carlo kräftig mit. Charlène zog auch wegen ihres blauen Jumpsuits die Blicke auf sich. (ae/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 07:49 Uhr

Der Große Preis von Monaco gehört zu den wichtigsten Terminen im kleinen Fürstentum. Und Fürstin Charlène trägt dabei gerne besondere Outfits. Auch 2024 war sie wieder der modische Hingucker an der Rennstrecke und Veranstaltungen rund um das Ereignis.

Der monegassische Ferrari-Pilot Charles Leclerc (26) fuhr beim Grand in Monaco am 16. Mai seinen ersten Heimsieg ein. Modisch hatte jedoch Fürstin Charlène (46) am meisten Gas gegeben: Die Frau von Fürst Albert II. (66) glänzte bei verschiedenen Aufritten rund um das Formel-1-Rennen mit aufsehenerregenden Fashion-Looks.

Lachend im Jumpsuit

Das Rennen selbst verfolgte sie in einem maßgeschneiderten Jumpsuit, der in einer ihrer Lieblingsfarben gehalten: blau. Der königsblaue Jumpsuit betonte die Taille der zweifachen Mutter, ihr kurz geschnittenes blondes Haar war stilvoll frisiert. Die sichtlich gut gelaunte Fürstin kombinierte dazu schwarze Kitten Heels, große goldene Sternohrringe, eine Sonnenbrille und minimales Make-up. Das perfekte Outfit für diesen sportlichen Anlass, bei dem Charlène auch noch eine besondere Ehre zuteilwurde. Sie überreichte dem überglücklichen Sieger Leclerc die Medaille, woraufhin dieser sie zu sich heranzog und ihr um den Hals fiel.

Am Sonntagabend glänzte die Fürstin dann noch beim Gala Dinner für den Grand Prix in einem edlen Kleid mit markanten silbernen Details am Ausschnitt. In der Signalfarbe rot war sie am Arm ihres Mannes nicht zu übersehen. Albert II. ergänzte den Look mit einer roten Fliege.

Bereits am Donnerstag war die 46-Jährige beim Empfang des 81. Großen Preises von Monaco im Fürstenpalast in die modische Pole Position gegangen: Dort präsentierte sie sich in einem weiteren Overall, diesmal einem blaugrünen Stück von Louis Vuitton mit einem schulterfreien Bardot-Ausschnitt. Zu dem Designer-Outfit gehörten auch Hosen mit weitem Bein.

Modische Akzente bei den Formel-1-Rennen

Die ehemalige Olympiateilnehmerin setzte beim Grand Prix gerne Fashion-Highlights. Im Jahr 2022 bezauberte sie einem eisblauen rückenfreien Overall mit hohem Ausschnitt und taillierter Taille und kombinierte ihren Look mit einer schneeblonden, superkurzen Frisur. Im vergangenen Jahr applaudierte sie einem langen, schwarzen ärmellosen Kleid mit dezenten Streifen in den Farbtönen des Regenbogens.