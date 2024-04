Bei E-Prix-Meisterschaft Gabriella und Jacques von Monaco: Cooler Auftritt in Lederjacken

Die Fürstenfamilie verfolgte den Monaco E-Prix am 27. April. (ae/spot)

SpotOn News | 28.04.2024, 11:46 Uhr

Das Lächeln fällt den monegassischen Zwillingen immer ein bisschen schwer. Auch beim E-Prix in Monte-Carlo zeigten sich Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella überwiegend mit ernsten Mienen. Dafür punkteten sie mit coolen Lederjacken.

Beim E-Prix in Monaco haben die Kinder des Fürstenpaares für einen Hingucker auf der Tribüne gesorgt. Die Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (9) verfolgten das Rennen auf dem Circuit de Monaco in Monte-Carlo am 27. April in coolen Lederjacken.

Gabriella in rosa, Jacques in schwarz

Während die Tochter von Fürst Albert II. (66) und Fürstin Charlène (46) die Jacke im Bikerstil in der Farbe rosa trug, hatte ihr Bruder ein schwarzes Modell gewählt. Die Kinder standen vor ihren Eltern, jedoch beugte sich die Fürstin immer wieder für ein Gespräch zu ihnen, der Fürst legte seine Hände auf Jacques Schultern. Charlène sah ebenfalls gewohnt modisch aus: Sie trug eine elegante schwarze Jacke mit goldenen Verzierungen und eine lange weiße Hose. Ihr Mann zeigte sich in einer blauen Anzugjacke und einer grauen Hose.

Auf seiner Instagram-Seite teilte das Fürstenhaus einige Schnappschüsse der E-Prix-Meisterschaft, auf denen das Fürstenpaar etwa mit den Siegern posierte. Albert II. überreichte dem schnellsten Fahrer Mitch Evans (29) den Cup, Charlène ehrte den Zweitplatzierten Nick Cassidy (29).

Zu viert vereint

Die vierköpfige Fürstenfamilie hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Erst in der vergangenen Woche reiste sie nach Hamburg, wo sie den Monaco-Abschnitt im Miniatur Wunderland eröffnete. Über die detailgetreuen Nachbildungen im Mini-Format freuten sich besonders die neunjährigen Zwillinge. Am 14. April nahmen Albert und Charlène ihre Kinder zum Monte Carlo Tennis Masters-Turnier mit. Schon im Vorjahr besuchte die Familie gemeinsam das Turnier.