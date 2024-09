Stars Gabrielle Union: Hartes Beziehungsjahr ist vorbei

Gabrielle Union - May 2024 - Met Gala - The Metropolitan Museum of Art - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2024, 08:00 Uhr

Dwyane Wade und Gabrielle Union haben ein „hartes“ Jahr hinter sich.

Der 42-jährige ehemalige Sportstar machte das Geständnis während eines Instagram-Posts, der ihren zehnten Hochzeitstag markierte.

In einer Videobotschaft sagte Dwayne: „Das neunte Jahr war hart für uns. Wir schwelgten in Erinnerungen, wie wir überhaupt hierher gekommen sind.“ Dwayne, der Kaavia (5) mit Gabrielle sowie die Kinder Xavier (10), Zaya (17) und Zaire (22) aus früheren Beziehungen hat, lobte seine Frau auch. Er sagte: „Danke, dass du da bist, um mir all die Dinge zu zeigen, die ich auf meinem Weg vergessen habe. Danke, dass du mir immer wieder zeigst, dass du nirgendwo hingehst. Dass du bereit bist, mich zu lieben, trotz der Unzulänglichkeiten, die ich habe, und der Momente des Wachstums, die ich habe. Also, danke, dass du es mir beigebracht hast, danke, dass du an mich glaubst.“

Auch Gabrielle zollte ihrem Partner, dem ehemaligen NBA-Star, einen glühenden Tribut. Die 51-jährige Schauspielerin feierte Dwayne als ihren „Homie, Liebhaber, Partner und besten Freund“. Gabrielle schrieb auf Instagram: „Seit zehn Jahren habe ich einen sehr langen, sehr lustigen, sehr liebevollen, nie endenden Sleepover mit meinem Homie, Liebhaber, Partner und besten Freund. Durch Krankheit und Gesundheit, Krise und Feiern, durch schlechte Golftage und verpatzte Lines und neue Abenteuer… Wir stehen zusammen und wir gedeihen. 10 Zehen runter, 10 Jahre später, für immer vor uns.“