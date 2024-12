Stars Gal Gadot: Schock vor der Geburt

Gal Gadot - Disney Entertainment Showcase At D23 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hat enthüllt, dass zum Ende ihrer Schwangerschaft ein riesiges Blutgerinnsel in ihrem Gehirn entdeckt wurde.

Bei Gal Gadot wurde kurz vor der Geburt ihrer Tochter ein „massives Blutgerinnsel“ im Gehirn entdeckt.

Die 39-jährige Schauspielerin und ihr Ehemann Jaron Varsano wurden im März Eltern der kleinen Ori. In einem neuen Social-Media-Post enthüllte Gal am Sonntag (29. Dezember), dass in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft bei einem MRT ein großes Blutgerinnsel entdeckt wurde. Zuvor hatte die ‚Wonder Woman‘-Darstellerin wochenlang unter starken Kopfschmerzen gelitten, aufgrund derer sie zeitweise kaum das Bett verlassen konnte. Auf Instagram schrieb sie über die Diagnose: „Im Februar wurde in meinem achten Schwangerschaftsmonat ein massives Blutgerinnsel in meinem Gehirn entdeckt. Über Wochen hinweg hatte ich entsetzliche Kopfschmerzen, die mich ans Bett fesselten, bis ich endlich ein MRT machen ließ, das die schreckliche Wahrheit aufdeckte. In diesem Moment wurde meiner Familie und mir klar wie zerbrechlich das Leben sein kann. Uns wurde eindringlich bewusst, wie schnell sich alles verändern kann, und mitten in einem schwierigen Jahr wollte ich mich nur noch festhalten und leben. Wir eilten ins Krankenhaus und innerhalb weniger Stunden wurde ich notoperiert. Meine Tochter Ori wurde in diesem Moment der Ungewissheit und Angst geboren. Ihr Name, der ‚mein Licht‘ bedeutet, wurde nicht durch Zufall ausgewählt. Vor dem Eingriff sagte ich Jaron, dass unsere Tochter bei ihrer Ankunft das Licht sein wird, das am Ende des Tunnels auf mich wartet.“

Glücklicherweise überstand Gal die OP ohne Folgen und gilt heute als „komplett geheilt“. Über das Erlebnis schreibt sie weiter: „Diese Reise hat mir so viel beigebracht. Es ist wichtig, dass wir auf unseren Körper hören und darauf vertrauen, wenn er uns etwas mitteilt. Schmerz, Unbehagen oder sogar kleine Veränderungen haben größere Bedeutung und auf seinen Körper abgestimmt zu sein kann Leben retten.“