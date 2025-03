Stars Gal Gadot möchte mit ihrer Familie ‚die Welt erkunden‘

Gal Gadot - Tiffany & Co. celebrates the launch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 09:00 Uhr

Die 'Schneewittchen'-Darstellerin schmiedet aufregende Pläne für dieses Jahr.

Gal Gadot träumt davon, mit ihrer Familie eine große Reise zu unternehmen.

Die Schauspielerin hat mit ihrem Ehemann Jaron Varsano die Kinder Alma (13), Maya (8), Daniella (3) und Ori (13 Monate). 2025 hat sie sich Großes vorgenommen.

Auf die Frage nach ihren Hoffnungen und Zielen für dieses Jahr offenbarte Gal gegenüber ‚Extra‘: „In meiner eigenen kleinen Blase möchte ich einfach, dass alles so bleibt, wie es ist, und dass wir alle gesund bleiben – der Rest wird folgen. Vielleicht mehr reisen. Ich möchte mehr reisen, aber nicht für die Arbeit oder so, sondern wirklich mit der Familie unterwegs sein und die Welt erkunden.“

Die ‚Wonder Woman‘-Darstellerin spielt an der Seite von Rachel Zegler in der Neuverfilmung ‚Schneewittchen‘ und verriet, dass ihre Töchter den neuen Film „geliebt“ haben. „Es war die erste Premiere, zu der ich meine Töchter mitnehmen konnte. Es ist magisch, denn am Ende des Tages arbeiten wir nur, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wir gehen ans Set, sie bekommen ein bisschen was mit, aber die meiste Zeit verstehen sie es nicht einmal richtig, weil so viel mit Green Screen gemacht wird“, erzählte die Hollywood-Beauty. Umso besonderer sei ‚Schneewittchen‘ für ihre Familie gewesen: „Endlich einen Abend mit ihnen verbringen und den Film gemeinsam anschauen zu können, war wirklich magisch.“

Gal spielt die böse Königin in dem Streifen und gab kürzlich zu, dass sie die Rolle sehr genossen hat. Die 39-Jährige verriet im Gespräch mit ‚Variety‘: „Es war etwas völlig anderes als alles, was ich zuvor gemacht habe, weil ich die Bösewichtin gespielt habe. Sie ist so theatralisch, so grandios und größer als das Leben… es war eine köstliche Rolle zu spielen.“