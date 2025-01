Technologie Galaxy Unpacked 2025: Samsung setzt weiterhin alles auf die KI-Karte

Samsung hat sein "Galaxy Unpacked"-Event live auf YouTube übertragen. (elm/spot)

SpotOn News | 22.01.2025, 21:47 Uhr

Samsung rückt auf seinem "Galaxy Unpacked"-Event die Präsentation neuer KI-Funktionen weiterhin stark in den Fokus. Das Wichtigste zur neuen Smartphone-Generation der Koreaner.

Samsung hat am Mittwoch seine neue Smartphone-Generation vorgestellt. Auf dem alljährlichen "Galaxy Unpacked"-Event kündigten die Südkoreaner das Galaxy S25 und seine Geschwister sowie weitere Hard- und Software an. Während sich bei den neuen Flaggschiff-Geräten optisch wenig ändert, geht es in Sachen künstliche Intelligenz weiter voran. Das Wichtigste zu den neuen Samsung-Geräten.

Video News

Schon die Reihenfolge, in der Samsung beim diesjährigen "Unpacked"-Event seine Innovationen und Produkte vorstellt, zeigt: Künstliche Intelligenz (KI) soll wirklich überall im Smartphone ankommen und die ganze Zeit mitdenken. Das soll so weit gehen, dass sie die nächsten Schritte, die wir normalerweise machen, vorhersehen und sogar selbst ausführen kann. Erkennt die KI zum Beispiel, dass ihr Besitzer bald einen Termin hat, bereitet sie schon einmal die Wegesuche auf Google Maps vor und bietet hierzu direkt auf dem Home Screen einen Link dazu an.

Oder einen Termin im Kalender verschieben und eine bestimmte Person per E-Mail informieren: All das soll in Zukunft "von selbst" funktionieren, indem wir unserem Handy einfach sagen, dass es das machen soll. Ähnlich wie das Feature "Circle to search" soll diese Funktion unabhängig von bestimmten Apps jederzeit nutzbar sein. Ermöglicht werden soll dies durch die auf Betriebssystemebene integrierte KI Gemini 2.0 von Google, die standardmäßig weiterhin durch einfaches langes Drücken der Power-Taste aktiviert wird.

Auch in der Foto- und Videotechnik wird KI künftig aktiv eingesetzt. Hier kann sie bei Gruppenfotos, die als Bewegtbild aufgenommen wurden, automatisch die beste Aufnahme jeder Person identifizieren und zu einem Bild zusammenfügen. Bei Videoaufnahmen in der Nacht hingegen unterscheidet die KI zwischen bewegten und statischen Objekten, um diese separat zu optimieren. Interessierte können all diese und weitere Beispiele auf YouTube ansehen, wo Samsung die Präsentation live gestreamt hat.

Galaxy S25: Diese Hardware kommt zum Einsatz

Angetrieben wird das Ganze vom Snapdragon 8 Elite Prozessor von Qualcomm, und zwar in allen drei Versionen des Galaxy S25. Samsung verspricht mit dem 3-Nanometer-Chip mit acht Kernen im Vergleich zum Galaxy S24 bis zu 45 Prozent mehr CPU-Leistung, bis zu 48 Prozent mehr GPU-Leistung und bis zu 68 Prozent mehr NPU-Leistung.

Hinzu kommen bei allen drei Geräten zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher sowie in der Standardversion 128 GB Speicherplatz beim Galaxy S25 und 256 GB beim S25+ und S25 Ultra. Für Gamer verspricht Samsung zudem eine um bis zu 18 Prozent höhere FPS-Rate (Frames per Second) als bisher sowie eine um 40 Prozent verbesserte Raytracing-Qualität.

Der Akku, der das alles am Leben hält, hat in der Standardversion eine Kapazität von 4.000 mAh, was für bis zu 29 Stunden Video am Stück ausreichen soll. Beim S25+ sind es 4.800 mAh und beim S25 Ultra 5.000 mAh. Bei diesen beiden Geräten beläuft sich die Herstellerangabe der Videolaufzeit auf jeweils eine Stunde mehr also 30 und 31 Stunden.

Kameras, Verfügbarkeit, Preis

Auf dem Papier ändert sich bei den in den Geräten verbauten Kameras wenig und auch bei der Präsentation wirbt Samsung eher damit, wie sehr die KI die Bildqualität in Zukunft weiter verbessern wird. Die 50-Megapixel-Hauptkamera verfügt über einen 3-fachen optischen und einen bis zu 30-fachen digitalen Zoom und kann 8K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Die zusätzliche 200-Megapixel-Kamera im S25 Ultra erreicht bei der Videoaufnahme in 8K zwar keinen höheren Wert, kann aber bis zu zehn Mal optisch und bis zu 100 Mal digital zoomen.

Ab dem 7. Februar sind die Geräte im Handel erhältlich, bis dahin bietet Samsung Vorbestellern spezielle Angebote. Diese können beim Galaxy S25 und S25+ aus sechs verschiedenen Farben und beim S25 Ultra aus sieben verschiedenen Titanium-Farben wählen. Preislich dürfen Interessenten weiterhin nicht auf Entspannung hoffen: Während das S25 Ultra (1.449 Euro) und das S25+ (1.149 Euro) die gleichen Einstiegspreise wie im Vorjahr haben, kostet das Basismodell nun 959 Euro. Zum Vergleich: In den USA ist das reguläre Galaxy S25 ab 799 Dollar zu haben.