Stars Zayn Malik ‚weinte fast‘ bei One Direction-Hommage am Jahrestag seines Ausstiegs Zayn Malik „weinte fast“, als er One Direction 10 Jahre nach seinem Ausstieg Tribut zollte. Der 32-jährige Sänger trat auf seiner ‚Stairway to the Sky‘-Tour in Mexiko auf und eröffnete die Show am Dienstagabend (25. März) mit einer Interpretation des One Direction-Hits ‚Night Changes‘. Nach dem Auftritt – der in den sozialen Medien geteilt wurde […]