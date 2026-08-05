Stars ‚Game of Thrones‘-Autor kämpft mit Traurigkeit und Depressionen

George R R Martin at LA Tolkien Screening May 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2026, 18:00 Uhr

'Game of Thrones'-Autor kämpft mit Traurigkeit und Depressionen.

‚Game of Thrones‘-Autor George R. R. Martin hat eingeräumt, dass er nach einem „stressigen Jahr“ mit Traurigkeit und Depressionen zu kämpfen hat.

Der 77-Jährige machte die persönlichen Angaben in einem Blogbeitrag auf seiner Website. Darin beschreibt er die vergangenen zwölf Monate als „überwältigend“. Zwar habe es auch „großartige Dinge, aufregende Dinge“ gegeben, doch zugleich habe er schwere Tiefschläge und regelrechte „Albträume“ durchlebt. Martin schreibt: „Ich habe Freunde verloren. Mit Traurigkeit und Depressionen gekämpft. Das Schlimmste könnte noch bevorstehen. Ich bin vergangenen September 77 geworden – und ich kann euch sagen: Alt zu werden macht keinen Spaß.“

Gleichzeitig erinnerte sich der Autor auch an die „großartigen Zeiten“ und ergänzte: „Ich schätze, so ist das Leben. Natürlich wusste ich das. Wer meine Geschichten gelesen hat, weiß das ebenfalls.“ Zu den erfreulichen Entwicklungen des vergangenen Jahres zählt für Martin vor allem die Serie ‚A Knight of the Seven Kingdoms‘, das Prequel zu ‚Game of Thrones‘. Die Produktion wurde für neun Emmy Awards nominiert, darunter in der Kategorie „Beste Dramaserie“. Dazu schrieb er: „Die Preisverleihung findet am Montag, dem 14. September, im Peacock Theatre in Los Angeles statt. Ich hoffe, dabei sein zu können … aber das hängt nun ja … von vielen Dingen ab. Ich bin stolz auf unser Team und hoffe, dass wir einige der Trophäen mit nach Hause nehmen. Allerdings muss ich gestehen, dass ich auch auf ein paar Schauspiel-Nominierungen gehofft hatte. Aber nächstes Jahr gibt es wieder eine Chance.“

Konkrete Gründe für seine psychische Belastung nannte Martin nicht. In der Vergangenheit hatte er jedoch mehrfach darüber gesprochen, wie frustrierend die Arbeit an ‚The Winds of Winter‘, dem nächsten Band der ‚Das Lied von Eis und Feuer‘-Reihe, für ihn sei. Der bislang letzte Roman der Reihe, ‚A Dance with Dragons‘, erschien bereits 2011. Im Januar 2026 sagte Martin in einem Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ über den Stand des neuen Buches: „Ich glaube, wenn ich einige andere Dinge hinter mir lassen könnte, würde ich ‚The Winds of Winter‘ ziemlich bald fertigstellen. Mir wurde deutlich gemacht, dass ‚Winds‘ Priorität hat, aber … ich weiß nicht. Manchmal bin ich einfach nicht in der Stimmung dafür.“ Außerdem verriet Martin seinen Fans, dass nach ‚The Winds of Winter‘ noch ein siebter und letzter Band der Saga erscheinen soll. Dieser werde den Titel ‚A Dream of Spring‘ tragen.