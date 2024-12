Bei "Die Schlacht der Rohirrim"-Premiere Gandalf & Galadriel: Peter Jackson feiert Reunion mit halb Mittelerde

Umgeben von Gandalf und Galadriel: Peter Jackson mit Ian McKellen und Cate Blanchett. (stk/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 11:10 Uhr

Wenn Peter Jackson zu einer "Herr der Ringe"-Premiere einlädt, lässt sich halb Mittelerde nicht lange bitten und nimmt die Reise Richtung London auf sich.

Gandalf und Galadriel bis hin zu Gollum haben sich am vergangenen Dienstag (3. Dezember) in London eingefunden, um "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson (63) wiederzusehen. Dort fand die Premiere des als Anime umgesetzten neuen "Herr der Ringe"-Films "Die Schlacht der Rohirrim" statt, bei dem Jackson als einer der ausführenden Produzenten fungiert. Zahlreiche Stars aus der Original-Trilogie sowie den "Hobbit"-Teilen wohnten dem Spektakel bei.

Video News

Besonders innig zeigte sich Jackson mit Cate Blanchett (55, Galadriel) und Sir Ian McKellen (85, Gandalf) auf dem roten Teppich. Gemeinsam posierten sie für die Fotografen und schwelgten abseits der Kameras sicherlich in einigen herzlichen Erinnerungen von den Dreharbeiten des dreiteiligen Fantasy-Epos, das zwischen 2001 und 2003 in die Kinos gekommen war.

Auch diese Stars gaben sich die Ehre

Ebenfalls bei der Veranstaltung fand sich Andy Serkis (60) ein, der durch seine Arbeit an den "Herr der Ringen"-Teilen zu so etwas wie der Motion-Capture-Koryphäe Hollywoods aufgestiegen war. Er verkörperte in allen drei Teilen die gänzlich computeranimierte, tragische Figur Gollum. Zwei Hobbits hatten es auch nach London geschafft, wie Gruppenbilder vom Event zeigen: Dominic Monaghan (47, Merry) und Billy Boyd (56, Pippin) vertraten das Auenland.

Apropos Hobbits: Von den drei "Der Hobbit"-Teilen, die zwischen 2012 und 2014 erschienen waren und die Vorgeschichte zu "Der Herr der Ringe" darstellen, kamen ebenfalls zahlreiche Stars zur Premiere in London. So etwa Richard Armitage (53, Thorin Eichenschild), Adam Brown (44, Ori), Luke Evans (45, Bard) sowie Stephen Fry (67, Bürgermeister von Esgaroth) und Ryan Gage (41, Alfrid).

Selbstredend gaben sich auch die Stars des neuen "Herr der Ringe"-Films die Ehre. Etwa "Succession"-Größe Brian Cox (78), der in dem Zeichentrickfilm von Anime-Meister Kenji Kamiyama (58) Hauptfigur Helm Hammerhand seine Stimme leiht. Gaia Wise (35), die Tochter von Emma Thompson (65), spricht derweil dessen Tochter Héra. Eine direkte Verbindung zu Jacksons Trilogie besteht ebenfalls: Miranda Otto (56), die in "Der Herr der Ringe" Éowyn verkörperte, dient in "Die Schlacht der Rohirrim" als Erzählerin.

Darum geht es in "Die Schlacht der Rohirrim"

Die Handlung spielt fast zwei Jahrhunderte vor der wegweisenden Schlacht um Helms Klamm, die in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" ausbricht. Statt gegen Heerscharen von Orks kämpfen die Menschen zu dieser Zeit vornehmlich gegen sich selbst. Wulf, der Anführer der Dunländer, will den Tod seines Vaters rächen und schreckt dabei nicht einmal vor dem sagenumwobenen König von Rohan, Helm Hammerhand, zurück. Dessen Volk muss sich nach den Angriffen in die Hornburg-Festung zurückziehen – jener Ort, der später als Helms Klamm in die Geschichte eingehen soll. Der Film startet am 12. Dezember in Deutschland in den Kinos.