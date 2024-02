In New York City Ganz in Schwarz: Sting besucht mit seiner Tochter „Dune 2“-Premiere

Mickey Sumner und Sting auf der New Yorker Premiere von "Dune 2". (hub/spot)

SpotOn News | 26.02.2024, 12:28 Uhr

Sting feiert in New York eine kleine Rückkehr in die Welt von "Dune". Die Premiere des neuen Films von Denis Villeneuve besucht er mit einer besonderen Begleitung.

Pop-Star Sting (72) hat die New Yorker Premiere von "Dune 2" besucht. Unterstützung bekam er dabei aus der Familie: Seine Tochter Mickey Sumner (40) erschien mit ihm auf dem roten Teppich. Beide zeigten sich dabei in einem schwarzen Outfit: Der Musiker trug einen eleganten schwarzen Kaschmir-Mantel über dunkler Lederhose und klobigen Stiefeln.

Stings Tochter entschied sich für ein schwarzes, bodenlanges Cut-out-Kleid unter einem dünnen Satin-Mantel. Zu ihrem Outfit kombinierte sie spitze Pumps, Hängeohrringe und eine Clutch. Ihre Haare hatte sie zu einem hohen Dutt zusammengesteckt.

Mickey Sumner, die selbst als Schauspielerin erfolgreich ist, ist eines von sechs Kindern, die Sting hat. Aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Frances Tomelty (75), die von 1976 bis 1984 ging, stammen zwei Kinder: Joseph (47) und Fuschia Katherine "Kate" (41) Sumner. 1992 heiratete Sting die Schauspielerin Trudie Styler (70), mit der er vier Kinder bekam: Brigitte Michael "Mickey", Jake (38), Eliot Paulina "Coco" (33) und Giacomo Luke (28) Sumner.

Sting war selbst "Dune"-Star

Stings Auftritt bei der Filmpremiere in New York erinnert an seine eigene "Dune"-Rolle. Er spielte in "Der Wüstenplanet", David Lynchs (78) Verfilmung des Romans von Frank Herbert (1920-1986) von 1984, die Figur Feyd-Rautha Harkonnen. Diese ist in "Dune 2" wieder zu sehen, nachdem Regisseur Denis Villeneuve (56) sie im ersten Teil seiner Verfilmung des Stoffes von 2021 noch ausgespart hatte. "Elvis"-Star Austin Butler (32) gibt in der Fortsetzung nun Feyd-Rautha und wird damit auf Paul Atreides, gespielt von Timothée Chalamet (28), treffen.

"Dune 2" kommt am 29. Februar in die Kinos. Zendaya (27) spielt darin eine der Hauptrollen neben Chalamet, zum Cast gehören unter anderem auch Florence Pugh (28), Anya Taylor-Joy (27) und Christopher Walken (80). Das Drehbuch zum dritten Teil sei ebenfalls bereits fast abgeschlossen, hatte Filmemacher Denis Villeneuve im vergangenen Dezember verraten.