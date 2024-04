Film Geena Davis: Keine Rolle in ‚Beetlejuice Beetlejuice‘

Geena Davis - February 2020 - Avalon - Academy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 13:45 Uhr

Geena Davis bestätigte, dass sie nicht in ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ mit dabei sein wird.

Die 68-jährige Schauspielerin spielte in Tim Burtons Film aus dem Jahr 1988 die Rolle des Geistes Barbara Maitland, verriet jetzt jedoch, dass sie in der bevorstehenden Fortsetzung nicht mitspielen werde, obwohl die Geister „nicht altern“ würden.

Geena erzählte in einem Interview gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Nein, das bin ich nicht. Ich bin nicht im Remake mit dabei. Oh, das hattet ihr erwartet? Genau, nein, weißt du was? Denn meine Theorie ist, dass Geister nicht altern .. Nicht, dass ich das getan hätte.“ Die ‚Thelma und Louise‘-Darstellerin, die in dem Film zuvor an der Seite von Alec Baldwins Adam Maitland auftrat, fügte hinzu: „Unsere Charaktere blieben so, wie sie aussahen, als sie für immer starben, also ist das eine Weile her, es ist eine Minute her.” Davis erklärte zudem, dass sie sich den ersten Trailer zu der lang erwarteten Fortsetzung noch anschauen müsse, die im September in die Kinos kommen wird: „Jemand sagte, dass es einen zum weinen bringt, also muss ich mir den Trailer noch ansehen.“ Michael Keaton ist in dem neuen Film als der titelgebende Geist zurück und versprach den Fans, dass es „großartig“ wird, nachdem er bereits einen ersten Ausschnitt des fertigen Films sehen konnte.