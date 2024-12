Epos von Homer Geheimnis gelüftet: Christopher Nolans neuer Film handelt von Odysseus

Christopher Nolan widmet sich der griechischen Mythologie. (stk/spot)

SpotOn News | 24.12.2024, 10:15 Uhr

Endlich steht fest, um was sich der nächste Film von Oscar-Regisseur Christopher Nolan drehen wird. Übertrieben ist es nicht, wenn man zusammenfasst: Es wird episch.

Zu sagen, Christopher Nolan (54) nehme sich für seinen nächsten Film eines Klassikers an, grenzt an maßloser Untertreibung. Denn wie inzwischen mitgeteilt wurde, handelt der neue und sich bislang unter höchster Geheimhaltung befundene Streifen des "Oppenheimer"-Regisseurs von einer der ältesten Sagen der Menschheitsgeschichte: Wie die US-amerikanische Branchenseite "The Hollywood Reporter" berichtet, verfilmt Nolan die Odyssee des griechischen Dichters Homer.

Video News

Wer sich ein wenig mit der griechischen Mythologie auskennt, der kann sich bereits ausmalen, welch fantastischen Schauwert der Filmemacher auf die Leinwand zaubern wird. Die Dichtung, die Schätzungen nach um den Wechsel vom 8. zum 7. Jahrhundert vor Christus entstand, handelt von König Odysseus beschwerlicher Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Auf seiner jahrzehntelangen Irrfahrt begegnen Odysseus und seiner Crew allerhand mythologische Figuren, wie etwa gefräßige Zyklopen und kaum zu widerstehende Sirenen. Und auch die eine oder andere Gottheit hat es im Laufe der epischen Geschichte auf ihn abgesehen.

Neue Genre für Christopher Nolan

In übernatürliche Gefilde hat sich Christopher Nolan mit diversen Science-Fiction-Filmen schon vorgewagt. Die fantastische Erzählung von Homer wird aber auch für ihn ein Novum darstellen. Laut des Berichts bezeichnet Filmstudio Universal Pictures den geplanten Film als "mythischen Action-Epos, der rund um den Globus und unter Verwendung neuster IMAX-Technologie gedreht wird." Als angepeilter Kinostart wurde demnach der 17. Juli 2026 ausgerufen.

Episch ist der Cast des Films bereits jetzt. Zuletzt wurde vermeldet, dass etwa Charlize Theron (49) und Robert Pattinson (38) Teil der Besetzung sein werden. Ebenso wie Matt Damon (54), Anne Hathaway (42), Lupita Nyong'o (41) sowie das Real-Life-Paar Tom Holland (28) und Zendaya (28). Die nächste spannende Enthüllung wird wohl sein, welcher Star den Part des Odysseus übernehmen wird.