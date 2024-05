Stars George Clooney: Debüt am Broadway

George Clooney - April 2023 - Getty Images - TCM Classic Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2024, 14:52 Uhr

Der 63-jährige Schauspieler wird erstmals in einem Stück auf dem legendären Theaterboulevard zu sehen sein.

George Clooney feiert demnächst seine Premiere am Broadway.

Der 63-jährige Schauspieler steht normalerweise für aufwändige Hollywoodproduktionen vor der Kamera und entschloss sich jetzt überraschend dazu, zu seinen Wurzeln als Schauspieler zurückzukehren und eine Theaterinszenierung auf die Bühne zu bringen. Bei dem mit Spannung erwarteten Stück handelt es sich um eine Adaption seines Journalistendramas ‚Good Night, and Good Luck‘ aus dem Jahr 2005. Die Premiere der Produktion soll planmäßig im Frühjahr 2025 stattfinden. Spielstätte von Clooneys Theaterstück ist das Shubert Theater am legendären Broadway. In einem Statement verriet er über sein neues Projekt: „Es ist eine Ehre, nach all diesen Jahren auf die Bühne zurückzukehren, besonders am Broadway, in dieser Kunstform und an einem Ort, der das Ziel aller Schauspieler ist.“

Der Filmstar wird in ‚Good Night, and Good Luck‘ die Rolle des Journalisten Edward R. Murrow übernehmen, die ursprünglich von David Strathairn verkörpert wurde. Im Originalfilm war Clooney damals als Murrows Kollege Fred W. Friendly zu sehen. Das Drehbuch der Bühnenversion wurde ebenfalls von dem ‚Ocean’s 8‘-Star verfasst, die Regie überlässt Clooney jedoch seinem Kollegen David Cromer.